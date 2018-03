Kehrein-Stimmung auf den Kellern in Forchheim

Der Mensch lechzt nach Sonne, wie die vollen Straßencafés am vergangenen frühlingshaften Sonntag bewiesen haben. Der Kehle dürstet nach frisch gezapftem Bier und die Nase will Bratwurstduft unter dem Blätterdach des Kellerwaldes wittern. Darauf muss man nicht mehr lange warten. Denn in genau vier Wochen, am 28. April, ist offizieller Start der Kellerwald-Saison. Höhepunkt ist die Krönung der neuen Bierkönigin, um 17 Uhr, auf dem Greif-Keller.Das Wirte-Karussell hat sich unterdessen bereits gedreht. Was sich im Kellerwald alles geändert hat und was sich abseits des Kellerwaldes getan hat, lesen Sie in einem ausführlichen inFranken-Plus Artikel unter www.infranken.de Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Version des Fränkischen Tag Forchheim vom 27. März 2018 zu lesen.