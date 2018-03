Katharina Grill will Lebensträume erfüllen

Katharina Grill will in Lebensräumen Lebensträume erfüllen. Sie habe Menschen um sich gesammelt, die etwas anderes machen wollten als eine 40-Stunden-Woche als Angestellter, erläutert sie zur Begrüßung. Zusammen mit anderen Selbstständigen möchte die freie Trauerrednerin ein Zentrum in der Hainbrunnenstraße 8 ("Haus Vitalis") eröffnen, "wo man in jeder Lebenslage einen Ansprechpartner finden kann".



Das Brainstorming hat sechs Bereiche ergeben, in denen die Initiatoren kompetent sind:

Abschied und Trauer: Hier findet man Hilfe zum Thema Trauerreden, Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten, Lebenskrisen und Neuorientierung.

Kunst und Kultur: Ausstellungen, Lesungen, Paarmalkurse und Kindergeburtstage sollen im ehemaligen Rückenzentrum im zweiten Stock stattfinden

Beratung und Begleitung: Geplant ist unter anderem eine Arbeitsvermittlung mit dem Schwerpunkt "Vereinbarkeit von Familie und Beruf"

Körper und Seele: Spielenachmittage, Kräuterspaziergänge, Yoga und Reiki sowie Klangschalenbehandlung laden zur Entspannung ein.

Umwelt und Nachhaltigkeit: ein Nachhaltigkeitsladen, der beispielsweise den Aspekt "müllfreies Badezimmer" berücksichtigt oder Alternativen zu schwer abbaubaren Windeln bietet.

Groß und Klein: Diese Schlagworte stehen für wertschätzende Kommunikation mit Kleinkindern, die sogenannte "Zwergensprache", Singgruppen für Kinder und Senioren sowie Betreuungsoptionen für Kinder.



Sie sei noch in der Findungsphase, beschreibt Katharina Grill den Zustand ihres Vorhabens, denn die gebürtige Österreicherin sucht noch Mitstreiter (Kontakt: Telefon 0151/40363119).



Sie möchte die 355 Quadratmeter in der Hainbrunnenstraße mieten und die vier Büros, ein Atelier, einen Kursraum und ein geplantes Kindercafé sowie den Nachhaltigkeitsladen in Untermietverträgen weiterverpachten. Der große Veranstaltungssaal soll allen zur Verfügung stehen. Da viele der Projekte einem wohltätigen Zweck dienen, lässt sich die ehemalige Pastoralreferentin am Erzbistum Bamberg von Steuerberater und Rechtsanwalt beraten. Die Gründung eines gemeinnützigen Vereins wird überprüft. Außerdem möchte sie zur Realisierung verschiedene Fördertöpfe nutzen.



Die Vermieter - das Geschwisterpaar Schmidt - halten sich alle Optionen offen: "Es gibt noch andere Interessenten." Sie wollen die Wirtschaftlichkeit, die Umbaukosten und die Laufzeit des Mietvertrags im Auge behalten.