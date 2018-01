Karin und Manfred Fahrion feiern diamantene Hochzeit

Körperlich und geistig fit blicken sie auf ein bewegtes Leben zurück. Die Jubilarin siedelte auf Grund verwandtschaftlicher Bande mit ihren Eltern 1955 aus dem Erzgebirge nach Stuttgart über. Ihr Beruf hielt sie offensichtlich jung. Schließlich war sie 38 Jahre lang Kindergärtnerin, und sie erinnert sich gerne an diese Zeit zurück.



Im Raum Stuttgart lernte sie ihren Mann Manfred kennen. Er stammt aus Zuffenhausen. Die Gegend hat ihn zum Rennsport motiviert. Er kennt alle berühmten Rennstrecken und viele Persönlichkeiten. Dazu war er im Beruf Servicetechniker bei einer Firma für Betonpumpenmaschinen. Ob extreme Hochbauten oder Tunnels wie die Zugverbindung unter dem Ärmelkanal: Er war beratend an oft internationalen Projekten beteiligt.



Die einzige Tochter Andrea zog die Liebe nach Langensendelbach, Grund für das diamantene Paar, sich in ihrer Nähe mit den zwei Enkeln niederzulassen. 1993 fanden und kauften sie in Oberehrenbach das passende Haus, renovierten es schrittweise und zogen nach der Pensionierung 1999 hierher. Sie fühlen sich in der Gegend wohl, auch wenn sie die perfekte Infrastruktur von Stuttgart ein wenig vermissen. Deshalb ist das Auto ist für sie unverzichtbar.



Widmet sich die Jubilarin sich mit viel Liebe dem stattlichen Garten als Hobby, so versäumt er kein Rennen, jetzt eben mehr am Fernsehen. Das Fernweh hat sie beide noch nicht losgelassen. Eine große Reise mit Schiff oder Flugzeug im Jahr, das möchten sie nicht missen.



Für den Landkreis Forchheim gratulierte die stellvertretende Landrätin Rosi Kraus (CSU).