Bundestagswahl 2017: Kandidaten stellen sich in Herder-Aula in Forchheim Fragen

von EKKEHARD ROEPERT

Zwei Frauen und fünf Männer nutzten am Dienstagabend die Bühne in der Herder-Aula: Lisa Badum (Grüne), Daniela Saiko (FW), MdB Andreas Schwarz (SPD), MdB Thomas Silberhorn (CSU), Sebastian Körber (FDP), David Klanke (Linke) und Jan Schiffers (AfD) warben bei den 150 Besuchern für deren Stimme bei der Bundestagswahl im September. Am Ende gab es mehr Fragen als Antworten. Allein aus den Zuschauerreihen wurden (schriftlich) 40 Fragen gestellt.



Natürlich hatte das Moderatoren-Duo Josef Hofbauer (FT) und Christopher Fleith (Radio Bamberg) nicht die Möglichkeit, innerhalb von zwei Stunden die Fülle der Themen abzuarbeiten. Zwei Minuten gaben sie jedem Kandidaten, um eine Frage zu beantworten.



Die Moderatoren waren vor allem daran interessiert, wie sich großangelegte bundespolitische Ideen lokal auswirken könnten. Etwa wollte Josef Hofbauer von Sebastian Körber wissen, was denn eine "Digitalisierungsoffensive" mit der Ostspange zu tun habe? Digital vernetzte Autos könnten auf der Ost-Spange Auffahrunfälle und Staus verhindern, meinte Körber. Für Lisa Badum dagegen war die Vorstellung, für eine "Monster-Ostspange" mit neun Meter hohen Brücken 40 Millionen Euro auszugeben, "ein Graus". Vor allem der Ziel- und Quellverkehr aus Reuth werde so nicht behoben, hielt sie Thomas Silberhorn vor. Der warb für die Spange, weil sie unter anderem den Verkehr in Gosberg um 65 Prozent entlasten werde. Während der CSU-Politiker betonte, dass Projekte des Bundesverkehrswegeplanes den Vorteil hätten, auch finanzierbar zu sein, meldete Andres Schwarz grundsätzliche Zweifel an. Zwar sei kommunale Planungshoheit sei ein "hohes Gut" und der Kreistag habe sich für die Spange ausgesprochen. Aber es fehlte ja der Trassen-Verlauf: "Ich bin jetzt 52 Jahre alt - ob ich das noch biologisch erleben werde...?"



Während Daniela Saiko eher die Vorteile der Ost-Spange sah (auch was die Kaufkraft in der Region betrifft), pochte Klanke auf "Mobilität für alle". Der in vielen Studien prognostizierte Verkehrskollaps sei nur aufzuhalten "wenn wir viel Geld in den öffentlichen Nahverkehr buttern". Schiffers wehrte den Begriff Kollaps ab: "Das Schlagwort gibt es, seit ich mich für Politik interessiere, passiert ist aber nichts. Die Ostspange ist sinnvoll."



"Konkurrenz aufgeben"

Beim Thema Kostenexplosion im Gesundheitswesen und Klinik-Fusion starteten Lisa Badum und David Klanke einen Angriff auf die Zwei-Klassen-Medizin ("Privatversicherung abschaffen!"). Jan Schiffers will das Problem der Medizinversorgung lösen, indem eine Abwanderung der qualifizierte Fachkräfte verhindert. Andreas Schwarz sah den Makel in der mangelnden Bereitschaft, das Personal ordentlich zu bezahlen; zudem würden manchmal teure Maschinen eingekauft, statt mit anderen zu kooperieren. Deutschland leide an einem Überangebot an Betten und einer Konkurrenz, die aufgehoben werden müsse. Ja, stimmte auch Daniela Saiko zu, Versorgungslücken könnten durch eine bessere Zusammenarbeit mit Hebammen, Apothekern, Therapeuten - und durch die Telemedizin gelöst werden. Thomas Silberhorn dagegen betonte, dass Klinikfusionen den veränderten Erwartungshaltungen gerecht würden. Die Fusion Forchheim-Ebermannstadt etwa "erhält beide Häuser - und das Gesamtangebot". Heute gingen viele Patienten ja gar nicht mehr zum Hausarzt, sondern direkt in die Notfall-Aufnahme.



Als Josef Hofbauer dann das Thema "Migration" aufgriff und den AfD-Kandidaten fragte, wie er denn die Zuwanderung zu regeln gedenke, erlebten die Zuhörer die vielleicht größte Überraschung des Abends: Jan Schiffers sprach lediglich vom Recht auf Asyl und von der Notwendigkeit eines Einwanderungsgesetzes. Doch das ließ ihm Sebastian Körber nicht durchgehen: "Verärgert" hielt er Schiffers vor, dass er sich in Verallgemeinerungen flüchte. Es sei doch bekannt, dass die AfD bei diesem Thema "viel schärfer rein geht".



Werben um Toleranz

Mit deutlichem Beifall stellte sich das Publikum hinter diese Körber-Attacke. Wobei die Besucher in der Herder-Aula an diesem Abend auf viele Wortbeiträge gleichzeitig mit Beifall, Gelächter und Buhrufen reagierte.

Etwa als Badum Körber vorwarf, in einer Verkehrspolitik der 70er Jahre verhaftet zu sein; als Schiffers in Richtung Badum sagte, das flache Land könne nicht mit dem Güterverkehr der Bahn versorgt werden. Oder als Silberhorn begründete, warum er gegen die Ehe für alle gestimmt habe. Von den Buh-Rufern forderte er jene Toleranz, die sie bei der Zustimmung zum Thema offenbar für selbstverständlich hielten.