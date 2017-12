Junge Zeitschrift im ältesten Bad

Spontaner Termin





Das Thermometer im Felsenbad in Pottenstein zeigt über 30 Grad an. Kein Wunder also, dass das Bad mit der imposanten Felswand gut besucht ist.Das traumhafte Wetter macht sich auch das Team vom "Landmadla" zu nutze. Corinna Igler ist Projektleiterin bei der Zeitschrift "Landmadla", die von Fränkinnen für Fränkinnen gemacht wird. Sie ist mit zwei weiteren Landmadla an diesem heißen Dienstag nach Pottenstein gekommen. Das Ziel von "Landmadla on Tour": Mit den Landmadla-Leserinnen ins Gespräch kommen und das Magazin bekannter zu machen. "Wir wollen den Landmadla auch zeigen, wo man in Franken Urlaubstage verbringen kann", erklärt Igler, "und ihnen Inspiration für freie Tage geben." Ihre Touren teilen sie unter anderem auf Facebook, aber auch in der gedruckten Ausgabe, die sie in Pottenstein auch zum Verteilen dabei haben.Einer dieser Erholungsorte in Franken: Pottenstein mit Felsenbad und Sommerrodelbahn. Das Pottensteiner Felsenbad ist das älteste Freibad in Bayern. Mit einer Wasserfläche von 1620 Quadratmetern ist es zudem gar nicht so klein. Allerdings sind nur 50 Prozent der Fläche beschwimmbar.Der Rest besteht aus einem Biotop und dem Filter. Alle zweieinhalb bis drei Tage wird das Wasser komplett umgewälzt.Sehr spontan haben Corinna Igler und die Betreiberin des Schwimmbads den Termin im Felsenbad festgemacht. Dass die Landmadla Station in Pottenstein machen, stand aber schon länger fest. "Wir wollten ein möglichst weites Gebiet mit unserer Tour bedienen", erklärt Igler, "und in einem Bad ist es einfach, den Frauen eine Zeitschrift zum Probe lesen zu geben. Sie sind ja schließlich ohnehin hier, um zu entspannen."Die zehn ersten Landmadla-Leserinnen bekamen freien Eintritt in Pottenstein, für alle anderen hatten Igler und ihr Team Seifenblasen, Bonbons und ein Gewinnspiel dabei. "Es gibt zum Beispiel ein Cabrio für ein Wochenende zu gewinnen", erzählt Igler. Teilnehmen am Gewinnspiel und sich über die Zeitschrift informieren, können die Landmadla vor Ort bei "Landmadla on Tour".Die nächsten Termine sind am 11. August in Kulmbach, dort treffen sich die Landmadla in einer Eisdiele und am 12. August in Wallenfels zum Flößen.Ein Magazin, das die Leserinnen mitgestalten. Das ist die Idee von Landmadla. Egal ob Inhalte oder Layout - die Leserinnen bestimmen, was sie gerne lesen oder besser, über ihre fränkische Heimat erfahren möchten. Post von Fränkinnen für Fränkinnen also.Die Landmadla-Macher - das ist ein fränkisches Team, das sich um die redaktionelle Inhalte und die Gestaltung im Landmadla-Magazin sowie auf den Social-Media-Kanälen, um die Beratung von Partnern und um verschiedene Aktionen für die Landmadla-Leserinnen kümmert. Außerdem gehören dazu noch etwa 13 000 Leserinnen, die das Magazin nach ihren Wünschen mitgestalten dürfen.Landmadla will durch die Beiträge im Magazin zeigen, was das Leben in Franken lebenswert macht, welche Menschen hier wohnen und welche Geheimnisse die Region hat. Außerdem gibt es mit jedem Heft, das verschickt wird, eine kleine Überraschung, immer passend zum jeweiligen Heft-Thema, in den Briefkasten.Das Landmadla gibt es neuerdings auch online auf landmadla.de . Dort kann das Magazin auch abonniert werden. red