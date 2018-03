Junge (14) in Forchheim von Auto erfasst

Schwer verletzt wurde ein 14-jähriger Junge am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Burker Straße in Forchheim. Wie die Polizei berichtet, stieg der Junge aus einem Linienbus aus und überquerte - ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten - hinter dem Bus die Straße.Hierbei wurde er vom Fahrzeug einer 19-Jährigen erfasst, die stadtauswärts unterwegs war. Der Teenager wurde schwer verletzt.Der am Auto entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.