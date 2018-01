Jugendliche fahren auf Ohne-Alkohol-Party in Forchheim ab

Durch gezielte Werbemaßnahmen ist es dem Kreisjugendring gelungen, die Besucherzahl pro Veranstaltung auf rund 200 Jugendliche zu steigern.



Marco (14) und sein Freund Stefan (14) finden die Veranstaltung "voll nice"; nicht zuletzt wegen der Gelegenheit, endlich einmal auch als 14-Jährige schon "Disco-Luft" schnuppern zu dürfen an diesem Abend im Jungen Theater.



Bei der ersten FFO-Veranstaltung im neuen Jahr waren mehr Mädchen als Jungen anwesend, was den beiden Freunden so überhaupt nichts ausmacht. "Hast du die Blonde gesehen, die hat mich vorhin angetanzt", zieht Marco um kurz vor 22 Uhr Bilanz. Prompt bekommt er von seinem Freund die zustimmende Antwort und wird abgeklatscht: "Läuft."



Das können auch die Veranstalter von FFO, der Kreisjugendring Forchheim, die Polizei Forchheim und das Junge Theater Forchheim sagen, denn es ist den Organisatoren gelungen, die Besucheranzahl signifikant zu steigern. Dafür wurde auch einiges getan.



Man ist an die Schulen gegangen und hat Faltblätter den Schülern in die Hand gedrückt. Genau diese Werbestrategie hat die Besucherzahlen in den letzten Monaten enorm vorangetrieben. Alleine an diesem Abend waren auch wieder 180 Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren in das Junge Theater gekommen, um gemeinsam Spaß zu haben - und das garantiert ohne Alkohol und Drogen.



In der Zwischenzeit spricht sich das Konzept auch in den Nachbarlandkreisen herum, so dass auch Jugendliche aus dem Landkreis Bamberg und Erlangen-Höchstadt regelmäßig den Weg nach Forchheim finden. Haus- und Hof-DJ "Rewerb" sorgte dafür, dass die Teenager genau die Musik auf die Ohren bekamen, die momentan angesagt ist.



Weitere Termine

Die nächsten Termine stehen bereits fest. Dies sind der 16. Februar, 16. März, 27. April und 21. September. Der Eintritt kostet drei Euro. Beginn ist ab 18 Uhr, Ende um 22 Uhr. Alle Veranstaltungen finden im Jungen Theater in der Kasernstraße 9 statt.