Jubiläumskonzert in St. Anton stimmt auf die Adventszeit ein

von Sonja Schrüfer



Zum 95-jährigen Bestehen des Klosterchores St. Anton sowie dem 70. Jubiläum des Klosterorchesters fand am Sonntag in der Klosterkirche St. Antonius Forchheim das Jubiläumskonzert "Lob und Dank" statt.



Mit seiner fast 50-jähriger Erfahrung und mit umsichtiger Leitung präsentierte der Chorleiter Franz-Josef Saam in der vollbesetzten Forchheimer Klosterkirche ein hochkarätiges Jubiläumskonzert. Zu Beginn trug der gemischte Chor voll Inbrunst das Lied "Lobet den Herrn - Danket dem Herrn" des von 1829 bis 1890 lebenden Komponisten Anton Reck vor. Alle Chormitglieder, im Alter zwischen 24 und 86 Jahren, sorgten damit für eine feierliche Stimmung der zahlreichen Besucher.



Das älteste Mitglied, Hans Grohberger, gehört dem Chor schon über 65 Jahre an. Das jüngste Chormitglied, die 24-jährige Franziska Schreyer, spielte zusätzlich noch gekonnt und virtuos wunderschöne Stücke auf der Blockflöte. So überzeugte besonders die Suite in a-Moll für Blockflöte und Streicher nach Georg Philipp Telemann. Werke von Mozart, August Eduard Grell, Johann Sebastian Bach, John Rutter und mehr fanden durch die engagierte Darbietung der Interpreten ebenfalls eine große Zustimmung des Publikums.



Sologesang

Im Sologesang "Laudate Dominum" begeisterte Traudl Harrer mit ihrer klangvollen Stimme alle Besucher. Auch den verstorbenen, ehemaligen Mitgliedern wurde mit dem besinnlichen Weihnachtslied "Ewige Ruhe ihnen schenke" ein Ehrenlied gesungen.



Franz-Josef Saam bezog auch die Konzertbesucher mit in den Gesang ein. Vielstimmig erklangen so die Lieder "Ich singe dir mit Herz und Mund", "Möge die Straße uns zusammenführen" und "Gelobt seist du, Herr Jesu Christ".



Das Klosterorchester untermalte die Gesänge stilvoll und dezent, begleitet an der Orgel von Hugo Schleicher. Zum Abschluss nach großem Applaus rundete als Zugabe eine nochmalige Darbietung des Eingangsliedes den gelungenen Abend ab. Alle Besucher waren sich einig: Es war ein wunderbares Konzert und eine stimmungsvolle Einleitung in die vor der Tür stehende Adventszeit.