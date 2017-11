Jetzt bewerben: Der Redaktionsnikolaus geht auf Tour

Der Fränkische Tag möchte in diesem Jahr am 6. Dezember einem Kindergarten im Landkreis Forchheim eine besondere Freude machen und den Redaktionsnikolaus vorbei schicken. Dieser bringt den Kleinen dann Mandarinen, Nüsse und Schokolade.



Da der Redaktionsnikolaus aber nicht unendlich viel Zeit hat, kommt er in einem ausgewählten Kindergarten vorbei. Kindergärten können sich deshalb bis zum 1. Dezember in der Redaktion unter redaktion.forchheim@infranken.de bewerben.



Schreiben Sie uns einfach, wieso der Redaktionsnikolaus unbedingt in Ihren Kindergarten kommen soll. Ganz wichtig ist auch, dass bei der Bewerbung eine Telefonnummer dabei ist, sodass wir im Falle des Gewinnes Rücksprache mit Ihnen halten können.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und einen schönen Besuch in einem Kindergarten in Stadt oder Landkreis Forchheim.