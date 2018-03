Jessica Braun leitet Verdi-Ortsverein in Forchheim

Sie rückt damit in der Gewerkschaft für den bisherigen Ortsvorsitzenden Josef Messingschlager nach, der das Amt in jüngere Hände legen wollte.



In seinem Geschäftsbericht ging Messingschlager auf die Veranstaltungen der letzten Jahre ein. Auch zum Thema "verkaufsoffene Sonntage" nahm er Stellung. Man müsse hier als Gewerkschaft aufpassen, dass die Anzahl der "verkaufsoffenen Sonntage" nicht ausgeweitet würde. In manchen Städten würden Anträge auf zehn solcher Tage und mehr gestellt. "Das muss wirklich nicht sein, dass man den Sonntag auch noch zum Einkaufstag macht", appellierte Messingschlager.



Die Ladenöffnungszeiten seien ausgedehnt genug. Eine eventuelle Ausweitung der bisherigen vier verkaufsoffenen Sonntage in Forchheim werde die Gewerkschaft zu verhindern wissen, machte Messingschlager deutlich. "Der Sonntag gehört der Kirche und der Familie", so Messingschlager.



Messingschlager kündigte seinen Rückzug als Ortsvereinsvorsitzender an, da er bereits ein paar im Ruhestand sei und sich dadurch von der Gewerkschaftsarbeit in den Betrieben "entfernt" habe. Er betreue aber weiterhin die Aktion "Lohnsteuer".



130 Steuererklärungen

Im letzten Jahr habe er beispielsweise rund 130 Steuererklärungen für Verdi-Mitglieder gemacht. Diese Dienstleistung sei für Mitglieder kostenlos. Allerdings sei diese Dienstleistung auf die "einfache Lohnsteuer" beschränkt. Sobald zum Beispiel Anlagen wie "Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung" oder "Einnahmen aus Gewerbebetrieb" dabei seien, dürfe man solche Beratungen als Gewerkschaft nicht mehr durchführen.



Im Fachbereich "Banken und Versicherungen" gebe es aktuell große Unzufriedenheit laut Messingschlager. Oftmals gebe es große Probleme bei den Banken und Sparkassen mit den Eingruppierungen der Beschäftigten. Hier würden bei den Gewerkschaften immer mehr Beschäftigte "aufschlagen" und um Unterstützung bitten.



Probleme im Klinikum

Solche Probleme gebe es auch im Krankenhaus-Bereich, sagte Kathrin Hamerl, Personalratsvorsitzende im Klinikum Forchheim. Sie habe gehört, dass eine Sammelklage in Vorbereitung sei, damit nicht jeder einzelne Mitarbeiter gegen eine etwaige falsche Eingruppierung klagen müsse.



Es habe sich im letzten Jahr bei vielen Beschäftigten - gerade auch im Sparkassenbereich, teilweise auch bei den Gemeinden - herausgestellt, dass die Mitarbeiter falsch - also zu niedrig - eingruppiert worden seien, fügte Bezirksgeschäftsführerin Doris Stadelmeyer an. Die Gewerkschaften hätten hier eine "Herkules-Aufgabe" zu bewältigen. Sie zeigte sich aber auch erfreut darüber, dass zur Mitgliederversammlung des Forchheimer Ortsvereins im Gasthaus "Marktplatz" so viele "neue Gesichter" gekommen waren.



Die Bezirksgeschäftsführerin legte dar, dass die Mitgliederanzahlen im Bezirk ansteigen. Es würden sich immer mehr Arbeitnehmer für eine Mitgliedschaft in den Gewerkschaften entscheiden. "Im Moment bricht in Forchheim Revolution aus", freute sich Stadelmeyer darüber, dass nun auch Kommunen wie die Stadtverwaltung Forchheim oder das Landratsamt Forchheim bestreikt würden. Das habe man noch nie gehabt.



Neuwahlen



In den Neuwahlen wurden Josef Brandner, Jessica Braun, Roswitha Gößwein, Monika Kaiser, Wilmya Zimmermann, Günther Hübschmann, Josef Messingschlager, Margit Schmidt, Stefan Klinger, Kathrin Hamler und Judith Dorn in den Ortsvorstand gewählt. Josef Messingschlager bleibt dem Ortsverein als Stellvertreter erhalten.