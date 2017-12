Jeder Sturz ist einer zu viel

Die "Gesundheitsregion plus" Landkreis Forchheim und die Seniorengemeinschaft Ehrenbürg e. V. möchten in der Gemeinde Kirchehrenbach ehrenamtliche Übungsleiter ausbilden, damit Senioren möglichst lange selbstständig zu Hause wohnen bleiben, sich selbst versorgen und alle Dinge, die sie gern tun möchten, auch tun können. Die Hauptursache für Verletzungen bei Bürgern über 65 Jahren sind Stürze. Daher ist jeder vermiedene Sturz ein Garant für die Selbstständigkeit.



Die Ausbildung befähigt dazu, mit älteren sturzgefährdeten Menschen in der Gemeinde ein wirksames Übungsprogramm zur Verbesserung von Muskelkraft und Balance durchführen zu können. Das Programm basiert auf den Empfehlungen der Bundesinitiative Sturzprävention. Vorteile des Übungsprogramms für die Teilnehmer sind, dass Kraft und Balance verbessert werden und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt wird, weiter Alltagstätigkeiten ausführen zu können.



Die Anzahl der Stürze und die damit verbundenen Verletzungen verringern sich um mehr als ein Drittel. Vorteile für die ehrenamtlichen Übungsleiter sind, dass sie ältere Menschen kompetent informieren und als zertifizierte Übungsleiter praktische Trainingseinheiten je nach Intensität individuell angepasst durchführen können.



Bei Interesse , sich als ehrenamtlicher Übungsleiter zu engagieren, gibt es weitere Informationen von der Seniorengemeinschaft Ehrenbürg unter Tel. 09191/95675 bzw. E-Mail an info@seniorengemeinschaft-ehrenbuerg.de oder bei der "Gesundheitsregion plus" Landkreis Forchheim, Tel. 09191/86-3510 bzw. Gesundheitsregionplus@lra-fo.de. Das Projekt wird gefördert durch die Gesundheitsinitiative "Gesund.Leben.Bayern" des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, teilt das Landratsamt Forchheim mit.