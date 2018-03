Jahn Forchheim: Im Frühjahr 2019 könnte der Neubau beginnen

Es war ein Novum bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der SpVgg Jahn Forchheim. Erstmals seit Jahrzehnten wurde mit einer langjährigen Tradition gebrochen, denn der Spielmannszug Jahn Forchheim, eröffnete nicht die Jahreshauptversammlung musikalisch, demzufolge gab es auch keinen Traditionsmarsch "Turner auf zum Streite", der seit Jahrzehnten bei keiner Jahreshauptversammlung fehlen durfte.



Kommunikationsprobleme



Interne Abstimmungsprobleme beim Spielmannszug hätten dazu geführt, dass man in diesem Jahr nicht auftrete, versuchte sich Vorstandsmitglied Uwe Schüttinger gegenüber der Mitgliederversammlung zu rechtfertigen. Es seien eben keine "internen Abstimmungsprobleme im Spielmannszug" gewesen, wehrte sich Spielmannszug-Abteilungsleiter Jörg Rödel im Nachgang der Sitzung. Man habe aus der Zeitung in der Vorankündigung erfahren, dass man spielen werde, im Vorfeld sei mit ihm darüber nicht gesprochen worden. Genau diese offenbare Selbstverständlichkeit stinkt Rödel gewaltig. "Wir haben dann abgestimmt, ob wir in einen solchen Fall spielen und die überwiegende Anzahl hat sich für "Nein" entschieden", klärte Rödel auf. Es hatte also keine "internen Abstimmungsprobleme im Spielmannszug" gegeben, sondern eher Kommunikationsarmut bei der Vorstandschaft.



Vorstandsmitglied Hans Schneider verlas den Rechenschaftsbericht des Vorstandes, der inhaltlich mit vielen Vorwürfen an die Stadt Forchheim gespickt war. "Von wegen die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht", befeuerte Schneider den ohnehin schon öffentlich ausgetragenen Konflikt zwischen der Stadtspitze und dem Traditionsverein. Was bisher auf Seiten der Stadt Forchheim zu verzeichnen sei, seien viele nicht eingehaltene Versprechen, kritisierte Schneider. Deswegen habe man von Seiten der SpVgg Jahn Forchheim das Heft selbst in die Hand genommen. Hart ging Schneider mit Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) ins Gericht. "Es hat über ein Jahr gedauert, bis wir überhaupt beim Stadtoberhaupt eine Audienz bekommen haben", kritisierte Schneider. Neu im Amt sei Kirschstein am 1. April 2016 gewesen; den ersten Termin habe man am 11. April 2017 bekommen. Aus diesem Gespräch habe er, so Schneider drei Erkenntnisse mitgenommen: 1. "Er war freundlich". 2. "Er hat keine Ahnung" und 3. "Er wird nichts unternehmen".



Deshalb sei man als Verein selbst tätig geworden und habe sich an die im Stadtrat vertretenen Fraktionen gewandt. Nur durch dieses Engagement habe man erreichen können, dass die am 2. November 2017 außerplanmäßige Stadtratssitzung abgehalten worden sei, so Schneider. Dadurch habe man erreichen können, dass das Thema des Rückübertragungsrechtes gelöst worden sei. Vor kurzem habe man erreichen können, dass man von Landkreis Forchheim die rund 18.600 Quadratmeter großen Flächen zu vernünftigen Konditionen dem Verein zur Nutzung überlassen würden. Das wichtigste Gelände mit rund 11.600 Quadratmetern fehle aber noch, nämlich das VfB-Gelände. Hier sei man mit dem VfB-Vorsitzenden Franz Stumpf in Verhandlung und sei guter Dinge, dass auch diese Verhandlungen bald zum Ende geführt werden könnten, so Schneider.



Eigentlich wollte der Jahn das VfB-Gelände ja kaufen, doch von VfB-Seite zeigt man sich verhandlungsbereit über einem Erbbaupachtvertrag. Allerdings hapere es derzeit noch am Preis, denn der von VfB-Seite angesetzte Preis sei doppelt so hoch, wie der, den man für die anderen Grundstücke zusammen bezahle, so Schneider.



Lob für den städtischen Rechtrat



Kommt der Vertrag zustande, profitiert der Jahn gleich in doppelter Hinsicht, denn in den Sportförderrichtlinien der Stadt Forchheim steht, dass die Stadt Forchheim 50 Prozent der Erbbaupachtzinsen als Sportförderung übernimmt, so Schneider. Aber auch von Seiten der Stadt Forchheim brauche man noch rund 9500 Quadratmeter Grundstücksfläche, so Schneider. Auch die Stadt habe Bereitschaft signalisiert die Fläche zur Verfügung zu stellen. Scharf kritisierte Schneider auch die Äußerungen des OB auf dem Neujahrsempfang. "Dort hat der OB mehr Scherben zerdeppert als an fünf Polterabenden zusammen", so Schneider. Lob gab es von Schneider in Richtung dem städtischen Rechtsrat Till Zimmer, der sich in den letzten Wochen intensiv für die SpVgg Jahn Forchheim eingesetzt habe. Ihm sei es auch zu verdanken, dass sich der Investor nun doch an eine im Vorfeld getroffene Vereinbarung hält, die er überraschend kurzerhand zurückgenommen habe.



"Nach heutigem Stand sind alle Probleme gelöst", so Schneider, der ankündigte, dass man jetzt noch bis April 2018 den Zuschussantrag an den Bayerischer Landes-Sportverband (BLSV ) fertigmachen müsse. Die Prüfung und Verbescheidung dauere rund ein halbes Jahr, so dass man im Oktober/November 2018 die Ausschreibungen herausgeben könnte, so dass im Frühjahr 2019 mit dem Bau der neuen Vereinsanlagen im Forchheimer Norden begonnen werden könnte.



Schatzmeister Gerhard Tinkl verkündete in seinem Bericht, dass dem Verein von der Sparkasse Forchheim der "Geldhahn zugedreht" worden sei und eine weitere Ausweitung des Kreditengagements nicht mehr zugestimmt werde. Vielmehr hätte man von der Sparkasse die Auflage bekommen für Mehreinnahmen zu sorgen, damit einer Tilgungsaussetzung zugestimmt werden könne. Deswegen sei man nun auch gezwungen die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, so Tinkl.



Irene Böhme, Rita Dörrich, Helga Funk, Helga Gutschmann, Greta Kaiser, Ermelinde Loskarn, Siegfried Büttner und Franz Ding wurden für ihre langjährige Treue zum Jahn zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Thomas Dambacher, Dominik Fritsch, Helmut Fritsch, Monika Fritsch, Thomas Fritsch, Achim Heil, Klaus Jungwirth, Kerstin Schuberth, Christina Tille und Thomas Werner geehrt.