"Instagrammer" erhalten Einblicke in Schloss Thurn

"Instawalk" bedeutet die Verabredung zu einem Spaziergang mit dem Ziel, zu fotografieren, bis die Kamera raucht. Hausherr Benedikt Graf Bentzel hatte 15 ausgelosten Mitgliedern der Instagram-Gruppe "Forchheimshots" und drei Zeichnerinnen der "Urban Sketchers" eine Tour durch das abwechlungsreiche Gelände des Erlebnisparks Schloss Thurn ermöglicht. Organisiert wurde diese durch den "Forchheimshots"-Organisator Matthias "Matze" Hösch.



Graf Bentzel begleitete die Gruppe durch den Privatgarten zum Schloss. Hier konnten alle in Ruhe Fotos und Zeichnungen anfertigen. Der Schlossherr erläuterte einige Daten zu der gräflichen Familiengeschichte und zur Entstehung der Schlossanlage.



Erwähnenswert waren auch die Fledermäuse, die schon lange ihre Brutstätte im Dachgeschoss des Schlosses einnehmen und somit auch für eine Eindämmung der Mückenplage sorgen. Die "Instagrammer", also die Nutzer des kostenlosen Online-Dienstes Instagram zum Verbreiten von Fotos und Videos, konnten unzählige Aufnahmen im gesamten Parkgelände fertigen. Es wurde auch ein Blick in die Schlosskapelle gewährt.



Begegnung mit den "Rittern"

Ein besonderer Höhepunkt war die Begegnung mit den Darstellern der Ritterspiele, die aus der Nähe zu sehen waren. Hinter den Kulissen durften die Teilnehmer die tollkühnen Artisten bei den Vorbereitungen fotografieren oder skizzieren. Anni Andorka, eine dem Park innig zugetane Mitarbeiterin, löste den Grafen ab. Sie erklärte und zeigte allen Besuchern noch einige sehr sehenswerte Plätze.



Ein kurzer Regenschauer konnte mit einem Cappuccino oder Kaffee und Kuchen überbrückt werden. Alle gingen hocherfreut und mit bestimmt einmaligen Aufnahmen nach Hause. Ihr besonderer Dank galt dem Grafen Benedikt Bentzel von Schloss Thurn, der diese Fotoaktion und den kostenlosen Besuch des Erlebnisparks mit seiner wunderbaren Schlossanlage ermöglicht hatte.