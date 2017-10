In Schloss Thurn haust das Grauen

von ALEXANDER HITSCHFEL

Nichts für schwache Nerven sind derzeit die Halloween-Tage, die noch bis einschließlich 1. November im Erlebnispark Schloss Thurn stattfinden. Während es am beim Kinder-Halloween von elf bis 18 Uhr eher nur etwas mystisch, dafür aber wenig gruselig herging, brauchen die Besucher bei Scary-Halloween (18 Uhr bis 23 Uhr) dafür starke Nerven.



Die siebenjährige Julia aus Forchheim, die gemeinsam mit ihren Eltern das "Kinder-Halloween-Event" am Nachmittag besuchte, ist voller Eifer dabei. Sie hat den Hilferuf von Paulo, dem Hexenmeister, gehört und steht "Gewehr bei Fuß", Paulo und den guten Hexen zu helfen.



Den Fluch brechen

Die guten Hexen wurden nämlich von den schwarzen Hexen mit einem Fluch belegt und Hexenmeister Paolo ist auf der Suche nach wagemutigen und furchtlosen Kindern, die sich auf den gefährlichen Weg durch ein Labyrinth machen, in dem sie verschiedene Prüfungen bestehen müssen, um den Fluch der bösen Hexen zu brechen.



"Das ist die neueste Attraktion bei den Halloween-Tagen", verrät Ulrich Gebhardt, Geschäftsführer einer Eventfirma, die gemeinsam mit dem Erlebnispark Schloss Thurn die mehrtägige Halloween-Veranstaltung organisiert. Sein Ziel: Heroldsbach zu der Gruselhochburg in Franken zu machen. Dafür will Gebhardt die Halloween-Tage von Jahr zu Jahr noch zusätzlich "aufpeppen".



Julia hingegen besteht mutig Prüfung für Prüfung, zögert sogar nicht, als ihr eine schwarze Hexe ein garstiges Getränk anbietet. Sie wächst über sich hinaus. "Magst du einen Schluck vom Blut der Wahrheit trinken?", sagt sie mit boshaftem und gleichzeitig schaurigem Unterton. Julia schaut kurz ihre Mutter an, die ihr aufmunternd über den Kopf streichelt und zunickt. Die Siebenjährige nimmt sich den gesamten Mut zusammen, hält nochmals kurz inne, schaut auf die blutrote Flüssigkeit im Becher, kneift die Augen zusammen und setzt zum Trinken an. "Das schmeckt ja gar nicht mal so schlimm", findet die Siebenjährige.



Dann geht es weiter durch das Labyrinth, Treppe auf, Treppe ab. Spielend leicht sammelt sie Edelstein für Edelstein, den es für jede bestandene Mutprobe gibt. Am Ende hat sie alle fünf Prüfungen bestanden und hält stolz ihre fünf Edelsteine in der Hand, die sie dann am Ausgang vorlegen muss und damit den Fluch bricht. Bevor es jedoch aus dieser Attraktion hinausgeht, bedankt sich eine gute Hexe für die Tapferkeit und belohnt Julia für ihren Mut mit Süßigkeiten.



Natürlich sind an diesem Tag auch alle Fahrgeschäfte des Erlebnisparks in Betrieb die die Besucher nach Herzenslust nutzen können. Neben Puppentheater ist dann aber auch noch das Kindermusical "Piratenzeit", eine Feuershow und eine Familien-Wester-Show zu sehen.





Am Abend wird es furchtbar

Pünktlich um 18.30 Uhr haben die letzten Familien mit ihren Kindern den Park verlassen; darauf achten die Veranstalter tunlichst genau, denn was dann folgt, ist nichts für schwache Nerven. "Wir schauen drauf, dass erst die Kinder weg sind, bevor wir die Gestalten mit den schrecklichen Masken auf die Besucher loslassen", sagt Geschäftsführer Gebhardt. "Jetzt ist Zeit für "Scary Halloween".



Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr gibt es in diesem Jahr nicht nur das Labyrinth des Grauens, dort wo eigentlich im Sommer immer Autoscooter im Park fahren. Auf dem Ritterturnierplatz hat man ein zweites Grusellabyrinth aufgebaut.



Rudi, der Erschrecker

Rudi Geisel (65) aus Hausen steht an diesem Abend am Eingang; eingehüllt in eine schwarze Kutte. Der 65-jährige Rentner hat Spaß daran, Angst und Schrecken zu verbreiten und war bereits letztes Jahr mit an Bord. Er gilt aber quasi nur als Amateur unter den "Erschreckern". Insgesamt 35 Gruselgestalten, allesamt Personen, die das bereits seit Jahren machen, hat die Eventagentur mit in den Erlebnispark gebracht, eine Gestalt schrecklicher wie die andere.



Die Besucher durchlaufen verschiedene Szenen, kommen in einen Operationssaal, in dem bei lebendigen Leib Beine amputiert werden, werden von schrecklichen Gruselgestalten erschreckt; da stockt selbst dem größten Großmaul kurzzeitig der Atem.



Unter den Erschreckern finden wir auch Lena Herterich (17), die über eine Stunde lang für ihr Zombie-Aussehen in der Maske saß. Eigentlich geht die 17-Jährige gerade in die zwölfte Klasse der Fachoberschule in Hof, doch in ihrer Freizeit verwandelt sie sich gerne in Gruselgestalten, verbreitet Angst und Schrecken. In diesem Jahr steht sie in einer Ecke eines vernebelten Ganges, taucht quasi wie aus dem Nichts auf und erschreckt die vorbeikommenden Besucher.



Eine "gewäschert"

Anfassen ist für die Schauspieler eigentlich tabu, nur erschrecken, doch im letzten Jahr hat sie selbst von einem weiblichen Gast, der sie zu nahegekommen ist, eine "gewäschert" bekommen. "Tja, auch Zombies leben gefährlich - Berufsrisiko", sagt Lena, die so manches Großmaul schon aus dem Labyrinth hat rennen sehen.



Im gesamten Park tauchen immer wieder Gruselgestalten auf und erschrecken die Besucher. Verschiedene schaurig-schöne Shows tun ihr Übriges, um den Besuchern einen schreckhaften Abend zu bereiten, der ihnen noch lange in Erinnerung bleibt. Wer starke Nerven hat oder auch nur mit seinen Kindern ein etwas anderes Halloween-Fest verbringen will, der hat dazu noch am heutigen Montag und am Dienstag die Gelegenheit. An Allerheiligen selbst enden die Halloween-Tage im Erlebnispark bereits um 18.30 Uhr; am 1. November wird also nur noch Kinder-Halloween angeboten.