In Pretzfeld dreht sich alles um Kirschblüten

Pretzfeld ist vor allem durch den Obstsaft der Pretzfelder Fruchtsaftkelterei bekannt. Doch die kleine Gemeinde am Tor zum malerischen Trubachtal hat noch viel mehr zu bieten. Auf insgesamt 25 Quadratkilometern Fläche verteilen sich die 15 Ortsteile der Marktgemeinde Pretzfeld im oberfränkischen Landkreis Forchheim.



Sehenswertes

Um das Obst kommt man in Pretzfeld nicht herum. Mitten im Zentrum des größten zusammenhängenden Kirschanbaugebietes Europas ist der Ort ein "Mekka" für die Freunde der süßen roten Frucht. In der Tat hat die Kirsche in Pretzfeld eine ganz besondere Bedeutung. Jedes Jahr im Frühjahr strömen zahllose Besucher in die Marktgemeinde, um die Kirschblüten zu sehen.



Im Juli findet alljährlich das Kirschenfest statt. Diese Festivität feiert 2018 ihren 50. Geburtstag. Den Kirschen ist sogar ein Weg gewidmet. Auf den neun Kilometern des Kirschenweges dreht sich alles um die Kirsche. Fünfzehn Stationen geben Informationen zu den Besonderheiten der Region und zum Kirschenanbau.



Neben den Kirschen gibt es in Pretzfeld noch weitere kulinarische Spezialitäten: drei Brauereien auf dem Gemeindegebiet verköstigen Einheimische und Touristen mit ihrem Bier. Fernab von Kirschen und Kulinarik gibt es in Pretzfeld noch mehr zu erleben. Die Pfarrkirche St. Kilian ist ein kleines Juwel des Rokoko. Sie wurde vom Bamberger Baumeister Johann Jakob Michael Küchel erbaut und begeistert durch den Innenraum und den prunkvollen Rokoko-Altar.



Einen schönen Anblick bietet das Pretzfelder Schloss, das im Herzen eines Parks mit Allee und Bauerngarten liegt. Erstmals 1145 urkundlich erwähnt, wird das Schloss heute vermietet und beherbergt einige dekadente Büro- und Gewerberäume nebst einer Gemäldesammlung des Malers Curt Herrmann.



Leben in Pretzfeld

In Pretzfeld findet ein reges Gemeindeleben statt. Zahlreiche Vereine fangen die sozialen Bedürfnisse der Bürger auf und sorgen zudem dafür, dass die ein oder andere Festivität veranstaltet wird. Sportler finden in Sportverein Pretzfeld oder im Schützenverein Trubachtal Hagenbach Gesellschaft, Musiker sind sowohl im Gemischten Chor als auch im Musikverein willkommen.



Auch gibt es fast allen Ortsteilen der Gemeinde Freiwillige Feuerwehren, die sich mit viel Engagement um das Wohl der Dörfer kümmern. Mit der heimischen Natur im Fokus versammelt man sich beim Bund Naturschutz und in den verschiedenen Vereinsheimen des Fränkische-Schweiz-Vereins. Neben diesen gibt es noch eine Menge weiterer Gruppierungen wie die Fliegenfischergemeinschaft Pretzfeld.



