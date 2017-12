In Ortspitz öffnen sich der Reihe nach vier Adventsfenster

Vor zwei Jahren hat der heutige Ehrenvorsitzende des Vereins Geselligkeit Ortspitz, Eustach Kern, die Idee geboren. Die Bereitschaft, so ein Fenster zu gestalten, fand sofort Anklang. Jetzt werden in der Adventszeit zum ersten Mal vier Fenster der Reihe nach, jeweils am Wochenende, geöffnet.



Die Verteilung der Standorte ist so gewählt, dass das ganze Dorf einbezogen ist. Jeder hat seine eigenen Ideen für das Fenster umgesetzt. Nach den Familien Franz Roth und Igel-Frauenknecht trafen sich wieder rund 50 Ortspitzer Einwohner und ihre Freunde vor dem dritten Adventsfenster, das die Familie Gerhard Reichold ausrichtete. Tochter Karin las die "Geschichte vom kleinen Stern".



Sie hatte auch das weihnachtliche Motiv für das Fenster auf einer großen stilisierten Kerze entwickelt mit der Jahreszahl, der Krippendarstellung, dem Stern von Bethlehem und darüber eine Flamme, gleichsam symbolisch alles überstrahlend. "Wir sagen Euch an den lieben Advent" stimmten danach alle gemeinsam an.



Bei dezenter Weihnachtsmusik im Hintergrund und einem wärmenden offenen Feuer fand man sich bei winterlichen Temperaturen zum gemütlichen Plausch mit Plätzchen und Glühwein zum Nachklang zusammen. Gemeinsam Gutes tun, sich näher kommen im Gespräch ist auch der Wunsch des Vereins Geselligkeit. Deshalb steht bei jeder Zusammenkunft auch eine Spendenbox bereit. Der Erlös kommt am Ende in vollem Umfang der Elterninitiative krebskranker Kinder, Erlangen, zugute.



Das vierte und letzte Fenster wird am Samstag, 23. Dezember, vor dem Anwesen der Familie Bernd Kern-Andrea Weber um 16.30 Uhr geöffnet. Dann hoffen die Ortspitzer wieder auf viele Besucher, damit die Aktion ein voller Erfolg wird.