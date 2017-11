In Muggendorf kommen gleich mal 3700 Euro zusammen

Sechs Frauen bilden einen festen Bastelkreis, in dem sie sich jeden Mittwoch treffen, um zu nähen, zu malen, zu basteln oder sonstige Handarbeiten zu verrichten. Sie werden auch noch von Hausfrauen unterstützt, die in Heimarbeit Socken stricken oder sonstige Gebrauchsgegenstände herstellen.



Für den Eröffnungssonntag wurde dann noch gekocht und gebacken, so dass auch für das leibliche Wohl der Gäste reichlich gesorgt war. Zu den Bürostunden im Dekanat können weiterhin Artikel aus dem Basar gekauft werden.



Am Ende geht die Hälfte der Einnahmen an ein Projekt der Handwerkerausbildung in Tansania. Der zweite Teil verbleibt in der Kirchengemeinde zur eigenen Verwendung.