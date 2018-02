In Gößweinstein geben die Narren Vollgas

Nach Schätzungen der zuständigen Polizeiinspektion Ebermannstadt verfolgten am Sonntagnachmittag rund 7000 Schaulustige den größten Faschingsumzug in der Fränkischen Schweiz. 50 Gruppen aus 30 Ortschaften und Vereine aus der gesamten Region beteiligten verwandelten den Gößweinsteiner Umzug zu einem närrischen Erlebnis der Extraklasse.

Die rund 1500 Narren, die am Zug teilnahmen, feierten trotz Schneegestöber fröhlich und ausgelassen. Zentnerweise ließen sie Bonbons und andere Süßigkeiten von ihren fantasievollen Faschingswägen schneien.



Pfarrer mit Wichtelmütze

Die Faschingsgesellschaften aus Gößweinstein, Kühlenfels und Heiligenstadt bildeten die Zugspitze. Was Kreativität, Größe und Technik betrifft, schossen auch diesmal wieder die Narren von Schwarz-Gelb Kohlstein mit

ihrer riesigen "Breitbandschnecke" als "Kohlstaner Breitband-Wichtel" den Vogel ab.

Sogar Pater Flavian wurde kurzerhand eine Wichtelmütze aufgesetzt, nachdem er vom Pfarrhaus aus auf der Breitbandschnecke mitfuhr. Der wichtigste Mann kam allerdings aus Tüchersfeld. Denn ohne den Pottensteiner SPD-Stadtrat Hans Gmelch hätte der Umzug erst nicht beginnen können. Er gab mit drei Böllerschüssen den Startschuss für den Gaudiwurm.



Kreative Ideen

Die "Asfölder" aus Ober- und Unterailsfeld hatten die Lokomotive "Emma" von Jim Knopf von der Augsburger Puppenkiste nachgebaut und liefen als Marionetten dahinter her.

Ebenso toll auch das Disney-Landschloss der Landjungend Haßlach, der Jamaika-Wagen der Wichsensteiner Felsenspatzen, das Gefängnis der Kleingeseer Panzerknacker und der "Frankeneselwagen" des Pottensteiner Frankenesel-Stammtisches.