In Ebermannstadt ist super Beratung garantiert

Volle Punktzahl



Online Medikamente zu bestellen ist einfach. Doch bekommt man dann auch das, was man braucht? Eine umfassende Beratung kann ein Online-Einkauf sicher nicht leisten. Da diese aber vor allem auch im Gesundheitsbereich wichtig ist, testet die Bayerischen Landesapothekerkammer immer wieder Apotheken - auch im Landkreis Forchheim.Daniela Tidl arbeitet in Ebermannstadt in der Stadt-Apotheke. Beim geheimen Test der Bayerischen Landesapothekenkammer bestand sie mit voller Punktzahl. Eine außergewöhnliche Leistung. Für die junge Frau ist die umfassende Beratung eine Selbstverständlichkeit, aber dahinter steckt viel Arbeit. Die Landesapothekenkammer testet immer wieder Apotheken. Damit soll gewährleistet werden, dass die Apotheken auch umfassende Beratung bieten.Die Hintergründe und weitere Informationen zum Apothekentest finden Sie im Netz auf inFranken.de als Premiumartikel oder am Donnerstag in der Print-Ausgabe des Fränkischen Tags Forchheim.