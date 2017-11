In den Nächten Bahnhof-Zugang nur über die Ostseite

Für Zugfahrende ist der Zugang zum Bahnhof Forchheim von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag von 22 bis 6 Uhr verändert. In diesem Zeitraum ist der Zugang zu den Bahnsteigen 2 (Gleis 5) und Bahnsteig 3 (Gleis 7 und 8) nur über den Ostzugang der Personenunterführung möglich.



Für die Inbetriebnahme des Gleises 4 am Bahnsteig 2 wird die neue Oberleitung eingebaut, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Aus Sicherheitsgründen ist darum kein Personenverkehr vom Busbahnhof beziehungsweise Bahnhofgebäude zu den Bahnsteigen 2 und 3 möglich.



Die Bauarbeiten sind Teil des viergleisigen Ausbaus der 83 Kilometer langen Bahnstrecke Nürnberg-Ebensfeld. Informationen über Baudetails des Projektabschnitts gibt es im Infopunkt, Am Bahnhofsplatz 10, in Forchheim. Hier erläutert ein Mitarbeiter von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 19 Uhr die Bauarbeiten (Telefon 09191/6986223).