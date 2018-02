In Burk kommen die närrischen Weiber auf ihre Kosten

In diesem Jahr stieg die bunte Sause am vergangenen Freitag. Mit 300 Besuchern war die Veranstaltung ausverkauft.

Von Beginn an heizte Edmund "Edi" Kainer als Moderator den Frauen kräftig ein. Von Beginn an standen die 300 Frauen auf den ihren Stühlen, klatschen und und singen mit. Um kurz nach 20 Uhr stand der erste Showblock auf dem Programm. Stilecht tanzten die Frauen zu Marianne Rosenbergs unverwüstlichem Hit "Er gehört zu mir". Stammgäste in Burk ist die Garde "No Limits" aus Sassanfahrt, die auch in diesem Jahr mit ihrem Showtanz begeisterten.



Heiße Erinnerungen

Gleich zwei Einlagen steuerten die Burker Fußballer zum Gelingen des Weiberfaschings bei. Eine junge Blondine wird den Burker Weiberfasching als besonders heiß in Erinnerung behalten, wurden sie doch als Gespielin für den Auftritt von Stripper Skywalker auf die Bühne geholt.



Danach war Tanzpause angesagt, bevor im zweiten Teil des Abends das beliebte Oldie-Musik-Quiz auf dem Programm stand. Jeweils die ersten Takte eines Liedes wurden angespielt. Wer das entsprechende Lied nennen konnte, wurde mit einem Gutschein belohnt.

Selbstverständlich war auch das Männerballett des Heroldsbacher Fosanochtsvereins mit dabei.