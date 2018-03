Im Rathaus in Hausen tropft es aus der Lampe

Das Rathaus in Hausen mit Sportgaststätte und Mehrzweckhalle ist marode. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde über die Grundsatzfrage "Abriss oder Sanierung" diskutiert.

Hausens Kämmerer Peter Greiner-Fuchs hatte extra eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet, in der er den desaströsen baulichen Zustand des Gemeindezentrums mit Rathaus, Mehrzweckhalle und Sportgaststätte zeigte. So seien die Zustände vor allem auch für die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung untragbar, erklärte Greiner-Fuchs.



Im Büro des Friedhofsamts tropfe inzwischen das Wasser durch die Lampe. Ein gleiches Bild biete sich im Sekretariat, wo das Wasser auf die Schreibtischablagen tropfe.



Im Winter würden Raumtemperaturen von 16 Grad und im Sommer von 38 Grad vorherrschen, beklagte sich Fuchs weiter. Ähnliche Bilder würden sich in den Büros der Bau- und der Personalverwaltung finden, so der Kämmerer. Hinzu komme, dass sich in einigen Büros bereits Schimmel bilde. Doch damit nicht genug.



Auch der bauliche Zustand der Mehrzweckhalle bereitet der Gemeinde große Probleme. Ständig habe man das Gesundheitsamt des Landkreises vor Ort. Der Grund: Legionellen-Nachweis in der Trinkwasserinstallation. Letztes Jahr mussten auf Veranlassung des Gesundheitsamts spezielle Legionellenfilter eingebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 1400 Euro monatlich. Hinzu wurde vom Landratsamt eine halbjährlich vorgeschriebene Wasseranalyse gefordert; die Kosten hierfür pro Analyse ebenfalls auf rund 1400 Euro. Insgesamt würden für diese Maßnahmen Kosten in Höhe von 19 600 Euro pro Jahr anfallen. Darin enthalten seien aber keine Kosten für die Ursachenbekämpfung.





Schon im Februar 2017 Schimmelbefall

Bereits im Februar 2017 hatten die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung in einem offenen Brief an Bürgermeister Gerd Zimmer die sofortige Beseitigung des Schimmelbefalls gefordert mit dem eindringlichen Hinweis, dass es laut Arbeitsschutzgesetz zu den Pflichten des Arbeitgebers gehöre, erforderliche Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen.



Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD) schlug im Gemeinderat vor, einen Auftrag für eine Zustandsanalyse zu vergeben, der die Grundlagenermittlung, Vorplanung und Kostenschätzung enthalten soll. Rund 250 000 Euro soll das kosten. Liege das vor, solle entschieden werden, ob man saniere oder neu baue.



Aus dem Gemeinderat wurde gleich mehrfach die Frage gestellt, warum man denn nur ein Angebot eines Architekten eingeholt habe, immerhin gehe es um eine Auftragssumme von 250 000 Euro. ZUm Vergleich: Für die Beauftragung der Ausschreibung des neuen Feuerwehrautos habe man bei einer Auftragssumme von 1550 Euro drei Angebote eingeholt.

Auch Gemeinderat Johannes Stadter (JB) war das eine eingeholte Angebot eindeutig zu wenig. "Der Architekt hat gute Referenzen", wies Zimmer die Forderung zurück. Es hätte sich zwar ein zweiter Anbieter vorgestellt, der allerdings keinen guten Eindruck gemacht habe, so der Rathaus-Chef.



So richtig war auch Roland Garçon (UWG) mit dem Vorgehen der Verwaltung nicht einverstanden. Er fordere bereits seit Jahren, dass die Verwaltung eine Veranstaltung über das Vergaberecht veranstalte. Garçon schlug vor, einen Spezialisten einzuladen, der sich auch mit dem europäischen Vergaberecht auskenne.



Geschäftsleiter Heinz Meisel kenne sich hier ganz gut aus, so Zimmer. Aber genau dieses Fachwissen sprach Garçon Meisel in der Sitzung ab.



Zweiter Bürgermeister Bernd Ruppert (CSU) wollte von Zimmer wissen, ob - falls der Gemeinderat den Auftrag über die 250 000 Euro ohne ein Gegenangebot vergebe - diese Vergabe förderunschädlich sei. "Ich kann das nicht bestätigen", antwortete Zimmer.



Nach Rupperts Meinung sei hier mehrere Angebote nötig. Da immer von 6,2 Millionen Euro Sanierungskosten geredet werde, wollte Katja Steinbrenner (CSU) wissen, wie sich denn diese Summe zusammensetze. Garçon hatte weiter Zweifel, ob man vergabetechnisch alles richtig mache. "Wir haben bisher noch nie eigenständig europaweit ausgeschrieben", warnte Garçon.



Bei der namentlichen Abstimmung votierten sechs Gemeinderäte für den Vorschlag der Verwaltung und elf dagegen. Damit ist der Vorschlag abgelehnt.