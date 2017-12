Im Rathaus geheim gehalten: Rasts 50. Dienstjubiläum

Völlig überrascht war der Igensdorfer Bürgermeister Wolfgang Rast (IU), als der Forchheimer Landrat Hermann Ulm (CSU) zur Jahresschlusssitzung des Gemeinderats in die "Einkehrstube" nach Dachstadt kam. Dass er selbst der Grund ist, ahnte Bürgermeister Rast zu dem Zeitpunkt noch nicht.



Beim Wühlen in alten Papierbergen war der geschäftsleitende Beamte Michael Pfundt auf einen Schatz gestoßen, aus dem sich ableiten ließ, dass Wolfgang Rast heuer sein 50. Dienstjubiläum hat. "Es ist mir eine große Ehre, heute etwas Seltenes durchführen zu dürfen", sagte Landrat Ulm, "einen Bürgermeister zu ehren, der gleichzeitig sein 50. Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst hat, kommt nicht oft vor." Rast war 50 Jahre für die Öffentlichkeit da, kenne die Gemeinde in- und auswendig und das 50. Dienstjubiläum als Bürgermeister zu feiern, sei einer der beruflichen Meilensteine.



In Augsburg begann er seine Ausbildung im öffentlichen Dienst 1967. Damals war Rast 13 Jahre alt. "Das geht heute nicht mehr. Das wäre Kinderarbeit", sagte der Bürgermeister dazu. 1973 wechselte Wolfgang Rast nach Igensdorf, wurde dort zunächst in das Beamtenverhältnis auf Probe berufen und zum Verwaltungsassistenten zur Anstellung. 1974 wurde Wolfgang Rast zum Verwaltungsassistenten ernannt, dann zum Verwaltungssekretär und 1977 zum Verwaltungsobersekretär. Zum Verwaltungshauptsekretär wurde Rast 1981 ernannt und in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen. Die Ernennung zum Amtsinspektor erfolgte 1989. Ein Jahr später konnte Wolfgang Rast sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiern.



2001 wurde er der geschäftsleitende Beamte des Marktes Igensdorf, ein Jahr darauf durfte er sich Verwaltungsinspektor im gehobenen Dienst nennen und 2004 Verwaltungsoberinspektor. Mit der Ernennung zum Verwaltungsamtmann 2008 hatte er alles im öffentlichen Dienst erreicht und krönte 2008 seine Karriere mit dem "schönsten Amt in Bayern", wie Landrat Ulm sagte, mit dem Bürgermeisteramt der Marktgemeinde Igensdorf.



Das 50. Dienstjubiläum war im Rathaus geheim gehalten worden. Neben Michael Pfundt wussten nur wenige davon. Die Urkunde unterschrieben Rasts Stellvertreter, der Zweite Bürgermeister Johann Engelhard (IU), und Dritter Bürgermeister Hans-Jürgen Röhrer (SPD). Engelhard brachte mit einer Anekdote vom Vorstellungsgesprächs von Wolfgang Rast bei Altbürgermeister Erwin Zeiß die Gemeinderäte zum Schmunzeln.