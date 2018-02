Igensdorfer Sonnen- und Planetenweg wird zehn Jahre alt

Der Igensdorfer Willi Harhammer hatte die Idee, in Igensdorf einen Sonnen- und Planetenweg zu schaffen. Für die Umsetzung konnte er nicht nur den damaligen Bürgermeister Erwin Zeiß und den Marktgemeinderat begeistern. Er konnte auch den Erlanger Künstler Dieter Erhard gewinnen, der seit vielen Jahren Künstler aus dem Ausland mit dem Schwerpunkt Lateinamerika nach Deutschland bringt.



Da Guatemala durch die Mayakultur eine lange astronomische Tradition hat, lag das Engagement guatemaltekischer Künstler nahe. Schließlich reisten auch deutsche Künstler nach Guatemala, um dort ebenfalls einen Sonnen- und Planetenweg mitzugestalten. Damit ist der Igensdorfer Sonnen- und Planetenweg der einzige der circa 130 Planetenwege in Deutschland, der einen Schwesterweg hat.



Dieser befindet sich in San Miguel Dueñas, nahe dem berühmten Unesco-geschützten Ort La Antigua, 45 Kilometer von der Hauptstadt Guatemalas entfernt. Der Weg entstand in unmittelbarer Nachbarschaft zu zwei von Dieter Erhard anschubfinanzierten und mit dem Rotary-Club Erlangen-Schloss realisierten Projekten.



Das "Centro Madre Teresa", zunächst ein Zentrum für unterernährte Kinder, hat sich im Laufe der Jahre zu einem kleinen, für die Patienten kostenfreien Gesundheitszentrum entwickelt. Ein Allgemeinarzt, ein Zahnarzt, eine Ernährungsberaterin, ein Krankenpfleger gewährleisten medizinische Versorgung und Beratung vor Ort. Direkt vor dem Centro Madre Teresa ist das "Siggi-Observatorium" entstanden: ein Lern- und Studierturm für Sonnen- und Sternenkundler, Mikroskopie und nicht zuletzt Vulkanbeobachtung. Das Siggi-Observatorium ist auch mit einem modernen Vorführraum ausgestattet, der für jedermann zugänglich ist.



Viele fränkische Bürger haben schon mitgeholfen, den Kindern und Müttern in San Miguel Dueñas ein besseres und vor allem gesünderes Leben zu ermöglichen. Dazu zählt auch ein kürzlich realisiertes Projekt zur Versorgung der Menschen in einem oben am Berg gelegenen Ortsteil mit Trinkwasser.



In diesem Jahr wird der Igensdorfer Planetenweg zehn Jahre alt. Am 22. Februar 2008 hatte Erwin Zeiß den Igensdorfer Sonnen- und Planetenweg eröffnet. Der Weg beginnt mit der Sonne am Rathaus und führt entlang der Schwabach über Stöckach bis zum Bahnhof Rüsselbach.



Zum Jubiläum der Eröffnung kommt Dieter Erhard am Mittwoch, 21. Februar, 19.30 Uhr, mit einem Vortrag nach Igensdorf in die Aula der Grundschule. Unter dem Titel "Vom Igensdorfer Sonnen- und Planetenweg bis zum Bau des Siggi-Observatoriums" präsentiert Erhard eine spannende Geschichte in Wort und Bild. Beginnend mit dem Fackellauf in Igensdorf bis zur praktischen Hilfe vor Ort in San Miguel Dueñas im Hochland Guatemalas spannt der mit dem kulturellen Ehrenbrief der Stadt Erlangen ausgezeichnete Künstler den Bogen seines Berichts. Der Erlös des Abends soll zu 100 Prozent der Finanzierung eines Gesundheitslehrpfades in San Miguel zufließen. Eintritt 7 Euro , ermäßigt 3 Euro (Abendkasse und Rathaus Igensdorf)