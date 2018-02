Igensdorfer Marktfest lockt Besucher an

Einer Budenstadt gleicht der Platz an der Obstmarkthalle immer, wenn in Igensdorf Marktfest gefeiert wird. Vor allem Kleidung wird dann ausgestellt. Ob modische Blusen, Röcke und Pullover in unterschiedlichsten Farben, Mustern und Formen, ob farbenfrohe Schals und Tücher, auch Lederwaren, Gürtel, Sprüche Shirts, die aus früheren Zeiten bekannten Hosenträgern und selbst die Haushaltsschürze ist am Marktfest zu finden. Nicht fehlen dürfen die Gewürze und Bonbons, Kräuter und Korbwaren.



Gegenüber des Marktgeschehens ist auf dem Rathausplatz ein Zelt aufgebaut. Dort findet der Frühschoppen statt, aber auch der Bieranstich am Samstagabend, mit dem Bürgermeister Wolfgang Rast (IU) das 37. Marktfest offiziell als eröffnet erklärt hatte, war im Zelt vollzogen worden.



Altes Chrom glänzt in der Sonne

Präparierte Waldtiere sind auf dem Platz vor dem Rathaus ausgestellt und auch die Stände mit kulinarischen Leckereien locken zahlreiche Besucher dorthin. Vor der Obstmarkthalle glänzt altes Chrom in der Sonne.



Die Oldtimer, die inzwischen schon Tradition beim Marktfest sind, interessieren auch die jungen Besucher. Ob alte Opel, ein Thunderbird oder die Kennzeichen mit dem H für historische Autos, sie alle sind immer ein Hingucker. Dasselbe gilt für die Traktoren, die sich vor den schnittigen Automodellen zur Schau stellen.



Das bunt gemischte Programm ist ebenfalls Tradition beim Marktfest in Igensdorf. Herausragend ist, dass alle Vereine der Marktgemeinde das Marktfest ausrichten. Seit Wochen haben sich der ASV Pettensiedel, der Bund Naturschutz Igensdorf, die Burschenschaft Dachstadt, die Feuerwehren aus Dachstadt und Pettensiedel, der Freundeskreis Igensdorf-St. Martin la Plaine, der Helferkreis Igensdorf, der Sängerbund Dachstadt und der Soldaten- und Kameradenverein Dachstadt um die Ausrichtung gekümmert.



Mit der "Martin Meinzer Band" war am Samstag Live-Musik geboten. Für seine vielseitige Stimme ist der Berufsmusiker bekannt und begeistert mit Rock, Pop, Folk- und Country Hits. Der Festsonntag begann mit dem Kirchenfestzug der Vereine und dem Festgottesdienst. Der Startschuss für das Markttreiben fiel gleich nach dem Gottesdienst und zahlreiche Besucher kamen dieser Einladung nach. Den Frühschoppen, Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen besorgten die Vereine und die Band "No Compromise" bereicherte das Fest am Festsonntag musikalisch, bis zum Ausklang.