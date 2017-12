ICE-Ausbau bei Forchheim: Neues Landschaftsbild ab 2017

Gebaut wird auf einer Länge von 13,6 Kilometer: Nach dem viergleisigen Ausbau werden die Züge an Forchheim und Eggolsheim mit bis zu 230 km/h vorbeifahren. Die zwei schnellen Gleise gehören dem ICE. Die beiden anderen Gleise (für 160 km/h ausgelegt) werden von Regionalzügen und S-Bahnen genutzt. Computeranimationen der Deutschen Bahn zeigen jetzt, wie ab 2017 der Streckenbau das Landschaftsbild bei Forchheim und Eggolsheim verändern wird.



Als optisch massivster Eingriff in Forchheim gilt der Abriss und Neubau der Piastenbrücke. Sie ist eine von zwölf Straßen- und Fußgängerbrücken, die von der Deutschen Bahn nachgerüstet oder komplett neu gebaut werden. Wie DB-Sprecher Frank Kniestedt sagt, sollen die Arbeiten am ersten Bauabschnitt (zwischen Baiersdorf und Forchheim) im Jahr 2017 beginnen. "Doch noch sind wir im Planfeststellungsverfahren", betont Kniestedt. Der Planfeststellungsbeschluss werde Ende dieses Jahres erwartet.



Rund 100 Millionen Euro will die DB laut Kniedtedt im südlichen Abschnitt investieren. Der nördliche Abschnitt (samt Piastenbrücke) würde dann frühestens 2020 angegangen. Für die Piastenbrücke ist eine einjährige Bauzeit angepeilt. "Im Idealfall", so Frank Kniestedt, könnte die Stabbogenbrücke, die die alte Spannbetonbrücke ersetzen wird, 2021 nutzbar sein.



Überholbahnhof Eggolsheim

In Eggolsheim passieren die größten Eingriffe im Süden der Gemeinde: Hier entsteht ein Bahnhof mit zwei zusätzlichen Gleisen. Das Bauwerk hat die Funktion eines Überholbahnhofs. Wenn etwa ein Express-Zug einen Güterzug überholen möchte, wird der Güterzug vorübergehend auf dem Bahnhof Eggolsheim-Süd geparkt. Überholbahnhöfe dieser Art sind auf der Ausbaustrecke zwischen Nürnberg und Erfurt zirka alle 20 Kilometer vorgesehen.