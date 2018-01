Hundeausbildung in Forchheim: Eine 77-Jährige stellt sich der tierischen Aufgabe

Kira spitzt die Ohren. Ihre braunen Augen suchen den großen Übungsplatz ab. "Kira, komm!", ruft eine Stimme von der anderen Seite. Die Läufe der Hündin schnellen nach oben, flink springt sie über die Wiese. Ihr Fell plustert sich im Gegenwind auf. Dann stoppt sie abrupt. "Ruhig. Brav", sagt Doris Reingruber, ihre Besitzerin. Aus ihrer Jackentasche zieht sie ein Leckerli - schwups ist es zwischen Kiras Zähnen verschwunden.74 Jahre alt war die Baiersdorferin Doris Reingruber, als sie ihre Schäferhündin Kira von einer Familie in Erfurt gekauft hat. Ein mutiger Schritt - manche Senioren sind in diesem Alter schon auf Gehhilfen angewiesen. Doris Reingruber und ihr Mann mussten darüber nicht lange nachdenken. "Mehr als 30 Jahre haben wir schon Hunde", erzählt die heute 77-Jährige. Im Sommer 2015 ist sie mit Kira zum Schäferhundeverein Forchheim-Nord gekommen.Wie Doris Reingruber es schafft, trotz ihres Alters einen Hund zu erziehen, lesen Sie in der Reportage Hundeausbildug in Forchheim: Fit bleiben mit vier Pfoten auf www.infranken.de . In dem Online-Artikel finden Sie außerdem viele Bilder von Schäferhündin Kira, die ihr Können auf dem Übungsplatz zeigt. Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Version des Fränkischen Tags Forchheim vom 15. Januar zu finden.