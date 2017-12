Hund beißt Frau in Kirchehrenbach in die Wade

Am Freitagnachmittag kam es im Langgraben in Kirchehrenbach zu einem Vorfall, bei dem eine 49-Jährige durch einen Hundebiss an der Wade verletzt wurde.



Eine bislang unbekannte Frau führte zwei Hunde an der Leine und hatte noch zwei Junghunde beziehungsweise Welpen mit dabei, die nicht an der Leine geführt wurden. Die beiden kleinen Hunde liefen über die Straße und die später Geschädigte streichelte diese. Kurz darauf kam die Besitzerin mit ihren zwei Hunden dazu und einer biss unvermittelt zu.



Anschließend lief die Unbekannte, von der lediglich bekannt ist, dass sie etwa 55 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß ist, einfach weiter. Wer kennt die Hundehalterin oder kann Angaben zum Vorfall machen? Zeugenmeldungen erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.