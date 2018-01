Hohe Auflagen und weniger Besucher: Der NCV kämpft um den Fasching in Neunkirchen

Fasching ist nicht mehr das, was er einmal war. "Die Gesellschaft hat sich geändert, deshalb müssen wir uns ändern", sagt Beate Leupold, Pressewart des Neunkirchner Carneval-Vereins (NCV).Für diese Faschingssaison wurden von vornherein nur zwei Prunksitzungen (27. Januar und 3. Februar) angesetzt. Auch der Rathaussturm entfällt.Warum der NCV den Fasching in Neunkirchen retten muss und was der Verein tut, um die Bürger zu animieren, lesen Sie in einem ausführlichen inFranken-Plus Artikel unter www.infranken.de Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Version des Fränkischen Tags Forchheim vom 23. Januar zu finden.