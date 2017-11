Höherer Zuschuss für freiwillige Zisternen in Heroldsbach

Mehr im Netz:

Mit einem deutlichen Votum hat der Heroldsbacher Gemeinderat beschlossen, die Zuschussrichtlinien zur Förderung des Baues von Regenwassernutzungsanlagen zu ändern. Das bedeutet: Antragsteller dürfen sich über höhere Zuschüsse freuen.Welcher Gemeindebürger zukünftig Zisternen mit einem Mindestfassungsvermögen von drei Kubikmetern auf sein bebautes und voll erschlossenes Wohnbaugrundstück installiert, darf sich über einen gemeindlichen Baukostenzuschuss von 150 Euro je Kubikmeter freuen, jedoch maximal 800 Euro. Nicht gefördert werden Zisternen, die sowieso per Festsetzung im Bebauungsplan gefordert wurden.Wichtig ist jedoch, dass der Fördermittelantrag vor Baubeginn schriftlich bei der Gemeinde Heroldsbach zu stellen ist. Die dazu benötigten Antragsformulare können auf der gemeindlichen Internetseite heruntergeladen werden. Außerdem muss auch die Fertigstellung bei der Gemeinde Heroldsbach angezeigt werden. Eine Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises. Gelten soll die erhöhte Zisternen-Förderung ab 1. Januar 2018.Der Antrag auf eine Erhöhung der Zuschüsse stammte von den Freien Wählern Oesdorf. Gemeinderat Herbert Reichelt (CSU) konnte sich mit der Mindestbegrenzung von drei Kubikmetern nicht anfreunden; er hätte gerne die Mindestmenge gestrichen gehabt. Dieses Ansinnen wiederum konnte Dritter Bürgermeister Jürgen Schleicher (JB) überhaupt nicht verstehen. "Dann bekomme ich also meine Regentonne zuhause auch gefördert?", hakte er bei Reichelt nach und machte damit klar, dass er hinter dem Antrag der Freien Wähler in der vorgelegten Form stehe. Mit 19:1 Stimmen nickte der Gemeinderat schließlich den Beschlussvorschlag der Verwaltung ab.