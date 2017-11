Hochwasserschutz bis 2020 versprochen

Es war eine lebhafte Diskussion, die sich nach dem allgemeinen Teil der Kersbacher Bürgerversammlung entwickelte. Unter dem Motto "Jetz red i" konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche und Ideen äußern - allem voran stand der Hochwasserschutz. Es gab aber auch einige Kritik an diesem Abend.

Fast ebenso lang wie der allgemeine Teil der Bürgerversammlung, in dem Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) in diesem Jahr seinen Schwerpunkt auf den Bereich "Wohnen und Wohnbau" gesetzt hatte, dauerte im Anschluss der Teil, in dem die Zuhörer selbst zu Wort kommen durften.

Einen ganzen Fragenkatalog hatte Rainer Thieme von der Bürgerinitiative "Lebenswertes Forchheim" im Vorfeld der Versammlung bei Oberbürgermeister Kirschstein und der Stadtverwaltung eingereicht.

Ganz oben auf dieser Liste stand das Thema der Realisierung des Hochwasserschutzes für Kersbach.

Werner Schaup vom städtischen Tiefbauamt, stand den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort, warum die Realisierung des Projektes in den letzten Jahren nur schleppend voranging. "Es war nicht das Verschulden der Stadt Forchheim", so Schaup. Problematisch sei gewesen, dass bekanntlich zuerst die umliegenden Gemeinden der Stadt eine Absage an ein gemeinsames Hochwasserschutzkonzept erteilt hätten. Im Jahre 2015 sei dazugekommen, dass die bei der Ermittlung der Projektkosten einkalkulierten Fördergelder von damals 75 Prozent auf 65 Prozent gesunken seien.



Zeitraubende Auflagen

Nächstes Problem sei gewesen, dass die Regierung von Oberfranken der Stadt Forchheim die Auflage erteilt habe, sogenannte Gewässer-Aufwertungsmaßnahmen in Höhe von rund 300 000 Euro direkt im neu geschaffenen Hochwasserschutzgebiet zu realisieren - was aber so wie gefordert gar nicht umsetzbar gewesen sei. In langen Verhandlungen mit der Regierung habe man nun von der Förderstelle die Zustimmung erhalten, dass die geforderten Aufwertungsmaßnahmen auch an anderen Gewässern in der Stadt Forchheim vor vorgenommen werden dürfen.

Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten in diesem Projekt habe man erst 2016 mit den Grundstücksverhandlungen für die zur Realisierung benötigten Flächen beginnen können, so Schaup. Der Tiefbauleiter geht davon aus, dass man im Jahr 2018 das Planfeststellungsverfahren durchführen und abschließen und 2019 mit den Baumaßnahmen beginnen könne. Er selbst rechne mit keinerlei bei der Stadt eingehenden Widersprüchen, die die Realisierung des Hochwasserschutzkonzeptes zeitlich noch hinauszögern würden. Für Schaup steht die Fertigstellung 2020 fest.



Kettenreaktion bei Umgehungen



Nächstes Thema: Straßenbau. Bekommt der Stadtteil Kersbach in den nächsten Jahrzehnten sogar eine eigene Umgehungsstraße? Aufgrund des zunehmenden Verkehrs der in den nächsten Jahren durch Kersbach rollen werde, sieht es Renè Franz, Chef des Forchheimer Stadtbauamtes, unbedingt für erforderlich auch rechtzeitig die Weichen für eine Umgehung von Kersbach in die Wege zu leiten. Warum er dies so sieht, erzählte er ebenfalls auf der Kersbacher Bürgerversammlung.

Dabei zog er eine Parallele zu Neunkirchen: Auch wenn es dort wegen des Widerstandes gegen das Projekt noch ein langer und steiniger Weg sei, bis die Stadt Neunkirchen ihre Umgehungsstraße bekomme müsse man auch von Seiten der Stadt Forchheim die richtigen Schlüsse daraus ziehen und frühzeitig reagieren. Der Leiter des Stadtbauamtes ist sich sicher: wenn die Stadt Neunkirchen ihre Umgehung bekomme, werde sich auch der Verkehr, der durch Kersbach gehe, exorbitant erhöhen. Dies resultiere unter anderem daraus, dass dann viele Lastwagen, aber auch Pkws, versuchen würden von der A9 bei Schnaittach über Neunkirchen, Effeltrich Kersbach den Anschluss auf die A73 zu nutzen. Wenn also jetzt Neunkirchen eine Umgehungsstraße bekomme, dann sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Gemeinde Effeltrich aufgrund des stark ansteigenden Durchgangsverkehrs eine Umgehungsstraße einfordern werde. Dies führe unweigerlich dazu, dass auch der Verkehr in Kersbach stark ansteige. Dies würde dann dazu führen, dass besonders auch die Baiersdorfer Straße unter dem Verkehr stark leiden werde. Deshalb müsse man hier rechtzeitig auch mit den Planungen für eine mögliche Umgehungsstraße von Kersbach beginnen, so Franz.