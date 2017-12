Himmelswerkstatt: Acht Stationen zaubern Kinderlächeln

Bei gleich acht Stationen können Forchheims Kinder am Samstag Spaß haben und in weihnachtliche Stimmung kommen. Während der Himmelswerkstatt des Fränkischen Tags spielt zusätzlich das Jugendorchester des Musikvereins Buckenhofen. In der Stadtbücherei zum Beispiel wird ein kleiner Christbaum aus Notenpapier gebastelt. "Das ist gar nicht schwer", sagt die siebenjährige Yasmin und hält den Christbaum nach oben. Sie strahlt und hilft gleich ihrer kleinen Schwester, die ebenfalls bei der Himmelswerkstatt mitmacht.Ein Stockwerk höher hört Moritz gerade die Lunge seines Teddybären ab. Unter der Anleitung von Jörg Vollmuth, der Arzt ist und bei der Himmelswerkstatt jedes Jahr als Plüschtierdoktor mithilft, findet Moriz schnell heraus, dass sein Teddy nur eine Virusinfektion hat. Beim nächsten Kuscheltier ist das schon etwas anderes: ein gebrochenes Bein muss unter Narkose verarztet werden.Selbst kreativ werden die Kinder in diesem Jahr wieder bei verschiedenen handwerklichen Stationen. Beim Bayerischen Roten Kreuz können Wäscheklammern durch das Aufkleben von Gesichtern, Steinchen und Baumfiguren zum Leben erweckt werden. Weihnachtlicher Glitzer kommt beim Modehaus Schick zum Einsatz: Dort bemalen und bekleben die Kinder mit viel Liebe rote Taschen. Beim Kinderschutzbund im Adventscafé der Kaiserpfalz werden Sterne in verschiedenen Größen und Farben gebastelt und verziert. Manche bekommen durch ein Teelicht sogar noch besonderen weihnachtlichen Flair.Weihnachtliche Gerüche können die Kinder dann beim FT-Servicepoint beim Tabakladen Hocke erschnuppern. Orangen-, Pfefferminz-, und Früchtetee-Duft waren es in diesem Jahr.Der Weihnachtsengel von Guido Häfner kann im Gewölbe der Volksbank gedruckt werden. In diesem Jahr ist der freche Kerl grün und wie in den vergangenen Jahren ein echter Hingucker. Seit Jahren gestalten Guido und Johannes Häfner extra für die Himmelswerkstatt des Fränkischen Tags einen Engel. "Ich hab schon einen blauen und einen roten zu Hause", erzählt Emma. Die Zehnjährige war schon fünf Mal dabei. "Aber ich habe noch nie alle Stationen geschafft." In diesem Jahr hat sie es aber fest vor und muss deshalb auch schnell weiter. "Jetzt lasse ich mir noch die Locken eindrehen und dann bin ich fertig", sagt sie stolz.Die Engelslocken werden in der Stadtbücherei im Erdgeschoss gemacht. Die Schlange ist lang, denn die Mädchen und Jungen bekommen von den vier Friseuren des Forchheimer Friseur Weber die Locken mit viel Liebe eingedreht. Und auch ein bisschen Glitzer - silber oder gold, das dürfen die Kinder selbst wählen - kommt noch aufs Haar. Und wenn die Haare eher kurz sind, dann nehmen die Friseurprofis auch mal ein Gel in die Hand und stylen die Buben ohne Locken.Als um 17 Uhr dann Lilly Schneider als einer der Forchheimer Weihnachtsengel sieben Gewinner aus der Lostrommel zieht, ist es bereits dunkel. Die Augen der beiden Gewinnerinnen, die ihre Musical-Karten auf der Bühne abholen können, strahlen aber umso heller.Die Gewinner: Vanessa Kraus, Emma Eismann,Lucas Norwood, Jana Friedrich, Emilia Langguth, Marwin Lorenz und Fabian Schmitt.