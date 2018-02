Herzimpulse für Trauernde - Lesung und Konzert im Wohnzimmer

Der individuelle Trauerweg





Lesung und Konzert im Wohnzimmer



Als sich sein Geburtstag nach dem Tod des Vaters zum ersten Mal jährte, schenkte Kathrin Lorenz der 18-jährigen Tochter eine Himmelsbotschaft: "Ich werde immer bei dir sein. Sei achtsam für meine Zeichen! Und wenn du denkst, ich bin dir fern, dann bin ich dir im Herz ganz nah!"Die Tochter Sophia war zutiefst berührt und getröstet, denn sie empfand die Botschaft so, als sei diese vom Papa. Kathrin Lorenz sieht in der Trauerbegleitung ihre Berufung. Sie bezeichnet sich als Wegbegleiterin und möchte dem Menschen, der einen Geliebten verloren hat, zurück ins Leben begleiten. Nach dem Tod einer lieben Person entscheidet jeder Trauernde für sich, welchen Weg er wählt. Manchmal verweilen Trauernde auch in einer Art Schockstarre, berichtet die ehemalige Hospizmitarbeiterin.Für alle Trostsuchenden, denen es schwer fällt, den Tod eines anderen anzunehmen, bietet Kathrin Lorenz Beratung in Form von "Herzensreisen zurück ins Leben" an. Sie erläutert: "Jeder kann heute Entscheidungen treffen, wie er sein Leben ändert. Jeder geht seinen individuellen Trauerweg. Ich ermutige Trauernde dazu, wieder Vertrauen in das Leben zu finden." In ihren Begleitungen richtet sich Kathrin Lorenz ganz allein nach den Bedürfnissen der Trauernden und legt ihnen ans Herz, sich auch in der Trauer für die Liebe zu öffnen.Zur Unterstützung ihrer Arbeit veröffentlicht sie ein Buch "In Liebe verbunden - Herzimpulse für Trauernde", erschienen im Verlag Leben in der Sprache. Das 68-seitige Werk mit vielen Fotografien aus der Umgebung von Forchheim soll mit Gedichten und Sinnsprüchen berühren. Für 16,90 Euro ist es zu erwerben bei Kathrin Lorenz www.kathrin-lorenz.de oder Tel. unter 09191/60491.Die Buchautorin Kathrin Lorenz und der Komponist und Musiker Udo Langer (www.klangfeder.de) laden am Freitag, 2. März, zu einer etwas "anderen" Wohnzimmer-Konzert-Lesung ein. Unter dem Motto "In Liebe verbunden - Herzimpulse für Trauernde"findet die Lesung um 19 Uhr in der Nussbaumstraße 36a in Forchheim statt. Um eine "Wertschätzung" von 15 Euro wird gebeten. Anmelden können sich Interessierte unter 09191/60491 oder 01573-1420144. Da die Veranstaltung in einem Wohnzimmer stattfindet, wird gebeten, dieses nicht mit Straßenschuhen zu betreten.