Heroldsbach zapft viele Fördertöpfe an

Heroldsbachs Bürgermeister Edgar Büttner (SPD) hat es geschafft, die eine oder andere Million an Fördergelder in die Gemeinde Heroldsbach umzuleiten. Dies zeigte auch ein Blick auf die Projekte des Jahres in der Großgemeinde, die Bestandteil der Bürgerversammlung im Thurner Sportheim waren.



1,388 Millionen Euro hat die Generalsanierung des Kindergartens Sankt Michael gekostet, Gemeindeanteil 628.000 Euro, Zuschuss vom Freistaat 650.000 Euro; Zuschuss vom Ordinariat 110.000 Euro. Um hier in den Genuss von hohen Fördergeldern zukommen, hat Büttner zu einem einfachen, aber legalen Trick gegriffen: Die Gemeinde hat kurzerhand das Gebäude gekauft, da ein kommunaler Kindergarten mehr öffentliche Fördergelder bekommt als ein kirchlicher Kindergarten.



In die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses mit Bauhoflagerhalle sollen nach vollständiger Abrechnung insgesamt rund 742.000 Euro geflossen sein. Aus den Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) ist der Gemeinde ein Förderbescheid über 378.000 Euro für die Sanierung der Grundschulturnhalle ins Haus geflattert. Die beantragten Baukosten betrugen hier 481.600 Euro.



Hirtenbachhalle

In die Sanierung der Hirtenbachhalle sind weitere Mittel geflossen. So wurde ein zusätzlicher Geräteraum angebaut und die Umgestaltung des Küchenbereiches mit Ausschank vorgenommen; Kosten hier rund 150.000 Euro; für Fassadenarbeiten wurden 80.000 Euro ausgegeben. Die Beleuchtung der Heroldsbacher Veranstaltungshalle soll dann im Frühjahr 2018 umgestellt werden, zeigte Büttner auf. Durch die Umstellung auf LED-Technik gelingt es der Gemeinde, den Energieverbrauch von bisher jährlich 64.154 Kilowattstunden auf dann künftig 20.954 Kilowattstunden zu senken. Rund 128.000 Euro investiert die Gemeinde. Auch hier hat Büttner eine Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit in Höhe von 33.638 Euro zugesprochen bekommen.



Kuratenhaus

Das Kuratenhaus soll nach der Generalsanierung zum Kultur- und Bürgerhaus umgestaltet werden. Zu den geschätzten Baukosten von 695.000 Euro kommen Planungskosten in Höhe von rund 165.000 Euro hinzu. An Fördergeldern sollen 375.900 Euro von der Städtebauförderung, 10.000 Euro von der Oberfrankenstiftung, 25.500 Euro von der Bayerischen Landesstiftung kommen.



Die Sanierung der dem Kuratenhaus angegliederten Scheune, die in eine Ausstellungsfläche umfunktioniert werden soll, steht mit Kosten von 90.000 Euro zu Buche (Förderung: 40.000 Euro).



Die Sanierung der Grundschulturnhalle - Aufgabe des Schulverbandes - schlägt mit 791.000 Euro zu Buche; an Fördergeldern sind hier 434.000 Euro eingeplant. Unter anderem habe man dort eine Be- und Entlüftungsanlage eingebaut, um die Schimmelproblematik in den Griff zu bekommen, erläuterte Bütter im Rahmen seiner Präsentation.



Neue Baugebiete

Zügig voran schreitet die Realisierung des neuen Baugebietes "In der Reuth II". Hier soll Mitte 2018 die Straßenerschließung beendet sein. Es entstehen 24 neue Bauplätze.



Weiter informierte Büttner darüber, dass man im Gemeindegebiet insgesamt 196 Photovoltaikanlagen registriert habe. Seit 1. September kostet die Nutzung der Elektroladesäule am Rathaus Gebühren; bezahlt werden kann hier per SMS. Vorher war die Ladung frei.



Eine schöne Einnahmequelle für die Gemeindekasse ist die Kommunale Verkehrsüberwachung. Rund 126 Mal pro Monat werden Raser zur Kasse gebeten. Seit 2007 wurden auch insgesamt 20 Fahrverbote verhängt.