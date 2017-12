Heroldsbach nimmt sich auch für 2018 viel vor

Mit einem Weihnachtsgruß schickte Bürgermeister Edgar Büttner (SPD) die Mitglieder des Heroldsbacher Gemeinderates in eine kurze "kommunalpolitikfreie Weihnachtspause". Zuvor aber zog er Bilanz über das abgelaufene Jahr aus Sicht der Gemeindeverwaltung.



Am Ende des Jahres 2017 liege der Schuldenstand bei knapp 1,25 Millionen Euro, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 235 Euro bedeuten würde. Hinzu kommen die Pro-Kopf-Verschuldungen der Verbände. Die Rücklagen würden derzeit rund 5,5 Millionen Euro betragen, die Gemeinde sei also quasi schuldenfrei.



Bei solch hohen liquiden Gemeindemitteln könne man leicht die falsche Schlussfolgerung ziehen, dass nur sehr wenige Investitionen vorgenommen worden seien. "Aber genau das Gegenteil ist der Fall", sagte Büttner. Seiner Meinung nach sei 2017 das Jahr mit den meisten und finanziell größten Investitionen in den letzten Jahren gewesen. Büttner untermauerte dies mit einer Aufzählung an Projekten, die man habe realisieren können.



In den insgesamt 38 Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse wurden 276 Beschlüsse gefasst, davon 242 einstimmig. "Ein konstruktives Miteinander bringt mehr als ein Gegeneinander", lautete Büttners Appell.



2018 steht der Projektabschluss des interkommunalen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) auf der Liste. Außerdem würden neue Spielplätze, darunter auch der Mehrgenerationenspielplatz auf dem westlichen Teil des ehemaligen Gärtnereigeländes, sowie neue Spielplätze in der Kummertsreuth und die Erweiterung des Spielplatzes in der Baiersdorfer Straße geplant. Es steht auch die Dorferneuerung Oesdorf mit Rückbau der Bundesstraße 470 an, die Errichtung einer Buswendeschleife und Parkmöglichkeit sowie einer Bedarfsampel an der B 470.



Weiter ist geplant, das Kuratenhaus zum Kulturzentrum umzubauen, die Schulsportanlagen der Grund- und Mittelschule umfassend zu sanieren, ein Nahwärmenetz inklusive Blockheizkraftwerk im Bereich Hirtenbachhalle zu erreichten,das Kinderhaus Sankt Josef zu sanieren und bei Bedarf eine neue Kinderkrippe anzubauen. Das Sportheim soll saniert und zu einem "allgemeinen Vereinsheim" mit Integration eines gemeindlichen Jugendtreffs um- und ausgebaut werden.



Der gemeindliche Friedhof soll umgestaltet und für Urnengrabstätten erweitert werden. In Oesdorf soll das Feuerwehrgerätehaus erweitert werden.



Zweiter Bürgermeister Benedikt von Bentzel (CSU) sagte, dass man mit "unserem Edgar" einen guten Bürgermeister habe. Er wünschte Büttner für die nächsten Jahre seiner letzten Amtszeit alles Gute und Gesundheit.