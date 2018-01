Heroldsbach findet Standort für Mehrgenerationenspielplatz

Bürgermeister Edgar Büttner (SPD) führte aus, dass für den Bau des Mehrgenerationenspielplatzes zwischenzeitlich der Leader-Förderbescheid über insgesamt rund 100.000 Euro eingegangen sei. Die Ausschreibungen würden gerade erstellt, um das Projekt bis Sommer 2018 zu verwirklichen.



Vor Fertigstellung der Ausschreibungsunterlagen sei aber noch die Standortfrage zu klären. Es stünden zum einen der Standort auf der Flurnummer 320/5 (ehemaliges Kupfergelände) und der Flurnummer 52/44 (westlich des ehemaligen Kupfergeländes) zur Auswahl. Beide Grundstücke würden von ihrer Lage und Bodenbeschaffenheit sehr ähnlich sein.



Das ehemalige Kupfergelände biete zudem den Vorteil einer besseren Unterteilung der Bereiche und auch die Möglichkeit, bei Bedarf Erweiterungen oder Ergänzungen durchzuführen. Gemeinderat Martin Schmitt (FW Oesdorf) hatte für sich bereits eine Favoriten-Lösung entdeckt. Er plädierte für eine Umsetzung des Spielplatzes auf der Flurnummer 52/44, um sich das ehemalige Kupfergelände für eine andere Nutzung aufzuheben.



Auch Zweiter Bürgermeister Benedikt Graf von Bentzel (CSU) konnte sich eine Nutzung der Flurnummer 52/44 gut vorstellen. Er schlug vor, den an angrenzenden, schon vorhandenen Spielplatz mit in den neuen Mehrgenerationenspielplatz zu integrieren.



Gemeinderat Peter Münch (FW Oesdorf) sah ebenfalls das Grundstück 52/44 als geeigneter an und könnte sich gut vorstellen, dass man das Kupfergelände als zukünftigen Heroldsbacher Festplatz entwickeln könnte. Auch Gemeinderätin Jasmin Frank (Frauenforum) bevorzugte das Grundstück 52/44.



Die Diskussion wurde schließlich noch auf das Grundstück 52/45 erweitert, wobei beide Grundstücke durch einen kleinen Bach getrennt sind. Nachdem auf dem ehemaligen Kupfergelände wegen Hochwassergefahr aktuell nichts gebaut werden darf, bot sich die Lösung mit dem westlich gelegenen Grundstück an.



Beschlossen wurde schließlich, den Mehrgenerationenspielplatz auf dem Grundstück 52/44 unter eventueller Einbeziehung 52/45 sowie unter Einbeziehung der Flurnummer 318/6 (bisheriger Spielplatz). Die Entscheidung war nicht einstimmig. Die Gemeinderäte Daniel Zenk (Junge Bürger) und Michael Hümmer (Freie Wähler Heroldsbach) stimmten gegen den Standortvorschlag.