Heroldsbach berücksichtigt Trend zur Urnenbestattung

In einer der nächsten Sitzungen kommt das Thema dann erneut auf die Tagesordnung. Dann muss der Heroldsbacher Gemeinderat entscheiden, mit welchem Planungsbüro er die Neugestaltung des Friedhofes angehen will.



Eingangs dieses Tagesordnungspunktes erinnerte Bürgermeister Edgar Büttner (SPD) daran, dass sich der Gemeinderat im Sommer letzten Jahres einen Vortrag von Steinmetzmeister Zenk aus Hausen zum Thema "Friedhofskultur im Wandel" anhören durfte. Nun habe man drei Planungsbüros eingeladen, die vorstellen, wie sie zukünftig den Heroldsbacher Friedhof sehen.



In einem ähnelten sich die drei Vorschläge der Landschaftsarchitekten: Sie berücksichtigen alle den bereits vollzogenen Wandel in der Friedhofskultur. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Urnenbestattung in den Mittelpunkt der Überlegungen der Planungsbüros rückte.



Egal ob Urnenfeld, Urnenwand, Urnenreihengräber, oder Urnenstele: Diese Art der Bestattung rückte in den Mittelpunkt der Planungen aller vorstelligen Büros, da immer weniger Angehörige ihre verstorbenen Familienmitglieder nach der herkömmlichen Erdbestattungsmethode beisetzen wollten, nicht zuletzt deswegen, um sich auch die damit verbundene aufwendige Grabpflege zu sparen. Egal, für welche Variante sich der Gemeinderat in naher Zukunft entscheiden wird, auf dem neugestalteten Heroldsbacher Friedhof wird zukünftig die Urnenbestattung eine weitaus größere Bedeutung einnehmen als bisher.