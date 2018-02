Heroldsbach: Anwohner protestieren gegen Sportheim-Umbau

Besorgte Nachbarn treffen sich



Rund 1,5 Millionen Euro soll die Ertüchtigung des Heroldsbacher Sportheims kosten. Unter dem Motto vom "Sportheim" zum "Vereinsheim" will man das marode Sportheim (Baujahr 1968) nun zu einer Unterkunft für mehrere Vereine und Institutionen machen . So sollen zukünftig neben dem Sportverein auch der Fosanochtsverein Heroldsbacher Narren, die Theatergruppe Heroldsbach/Thurn und auf einer Fläche von rund 40 Quadratmetern auch ein gemeindlicher Jugendtreff ein neues Zuhause finden.Nachdem der Sportverein sich dieses Projekt nie leisten könnte, wurde die Konstellation gewählt, dass das Sportheim inklusive Flächen an die Gemeinde verkauft wird, die dann die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen vornimmt. Im Rahmen verschiedener Förderprogramme kann die Gemeinde dann auf Fördergelder hoffen, die zwischen 60 und 80 Prozent liegen würden. Diese Fördergelder fließen aber nur, wenn es sich um ein gemeindliche Bauprojekt handelt. Damit ergibt sich für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Die SpVgg-DJK Heroldsbach/Thurn darf sich freuen in einem neuen Heim unterzukommen.Der Sportverein kann als Hauptnutzer mit der Gemeinde einen Pachtvertrag abschließen. Die Sportplätze sollen aber weiterhin im Eigentum des Vereins bleiben, damit für investive Maßnahmen rund um den Sportbetrieb auch Fördermittel über den BLSV und BFV beantragt werden können. Profit aus diesem Projekt kann mit Sicherheit auch der Fosanochtsverein Heroldsbacher Narren und die Theatergruppe Heroldsbach-Thurn schlagen, die dann weitere Räume bekommen, die sie für ihre Vereinsarbeit nutzen können. Zudem bekommt Heroldsbach einen neuen Jugendtreff, der für die offene Jugendarbeit verwendet werden kann.Bei vielen Anwohnern rund um das Sportgelände wächst die Sorge, dass es mit der Ruhe - die schon durch den Sportbetrieb des Vereins gestört sei - nun endgültig vorbei ist, da noch mehr Feiern und private Veranstaltungen erwartet werden.Am vergangenen Samstagmittag hatte Sven Wiesmüller, der gleich direkt unterhalb des Sportgeländes wohnt die Nachbarn der Sankt-Sebastian-Straße zu sich nach Hause eingeladen. 10 Anwohner waren der Einladung gefolgt und zeigten sich kämpferisch. Bereits in der Vergangenheit hätten die Anwohner immer wieder Einschränkungen hinnehmen müssen: Nächtlicher Lärm, Glasscherben von zerbrochenen Bierflaschen im Garten, waren nur einige Überbleibsel, die die Anwohner nach Festivitäten in ihren unmittelbar angrenzenden Gärten gefunden haben. Es sei in die Nachbargärten gekotzt und gepinkelt worden. Jetzt ist die Befürchtung da, dass sich die Zustände noch verschlimmern.Die Anwohner fühlten sich schlecht informiert und ausgegrenzt. Bisher hätten sie bei Festivitäten, die über die zugestandene Uhrzeit von 23 Uhr hinausgingen immer ein Auge zugedrückt. Damit sei jetzt Schluss, so Wiesmüller. Frei nach dem Motto "Betroffene zu Beteiligten machen" wollen die Anwohner mit eingebunden werden, fordert Wiesmüller, der genau auf der Rückseite seines Anwesens 50 neue Parkplätze vor die Nase gesetzt bekomme. Man sei fest entschlossen auch mit allen rechtlichen Mitteln gegen das Projekt vorzugehen, bekräftigen die Versammelten. In einem ersten Schritt wollen sie rechtlichen Beistand einholen und eine Unterschriftenliste initiieren. Man werde solche gemeindlichen Projekte wohl nicht verhindern können, aber man werde sich wehren, so Anwohner Mike Kann.Selbstverständlich werden wir die Anwohner ausführlich informieren, meint Bernd Bergner, der Vorsitzende der SpVgg Heroldsbach. Dies werde schon in naher Zukunft erfolgen. Ein Arbeitskreis sei inzwischen gegründet worden, dessen erste Aufgabe die Kontaktaufnahme sein soll. Er könne die Sorgen der Anwohner verstehen. Dennoch verstehe er die Aufregung nicht gänzlich. "Wir müssen uns selbst erst einmal sortieren und können dann auf die Anwohner zugehen", so Bergner. Dies werde in Absprache mit der Gemeinde auch geschehen.