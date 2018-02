Heiße Tanzeinlagen und ein altbekannter Sieger

Das Männerballett der Brucker Gashenker konnte den beim diesjährigen Effeltricher Männerballettwettbewerb am vergangenen Freitagabend den Titelgewinn erfolgreich verteidigen. Der Effeltricher Patenverein überzeugte die Fachjury und konnte sich gegen sieben andere teilnehmende Männerballetts erfolgreich behaupten.



Insgesamt acht Männerballetts aus der Region traten am vergangenen Freitag beim diesjährigen Effeltricher Männerballettwettbewerb gegeneinander an. "Hast du das gerade gesehen?", stupst die 20-jährige Melanie aus Forchheim ihre Freundin Simone an. Melanie ist das erste Mal auf einem Männerballettwettbewerb und was sie da zu sehen bekommt überrascht nicht nur sie. Die acht Männerballetts aus der Region hatten sich in den letzten Wochen und Monaten intensiv auf die Faschingssession vorbereitet. Anhand von insgesamt fünf Kategorien musste die Fachjury jeweils zwischen ein und zehn Punkte vergeben. Diese waren neben der Choreographie auch die Bereiche Spaßfaktor, Musik, Kostüme und Gesamtidee.



Auch in diesem Jahr konnte man gespannt sein, wie die einzelnen Männerballetts versuchen die Jury von sich zu überzeugen. Anfänglich trugen solche Veranstaltungen immer den Zusatz "Gaudi-Turnier", der zwischenzeitlich aber längst gestrichen ist, denn jede Gruppe versucht Jahr für Jahr noch besser zu werden, noch mehr Artistik-Elemente aus dem Bereich der Sportakrobatik einzubauen. Den Eisbrecher musste in diesem Jahr das Männerballett "Ladykracher", des Fosanochtsvereins Heroldsbacher Narren machen, die ihren Tanz unter das Motto "Asterix und Obelix" stellten. In bekannter Asterix- und Obelixmanier gab es natürlich während des Tanzes auch so manche gespielte körperliche Auseinandersetzung zwischen den römischen Soldaten und den Galliern. Auch in diesem Jahr zeigte das Männerballett anhand einer anspruchsvollen Choreographie, dass sie zurecht vorne mitmischen können, allerdings war der diesjährige Tanz nicht ihr bisher stärkster Tanz.



Mit ihrem Schlachtruf "Zick, zack Zeckern" stand erstmals das Zeckerner Männerballett auf der Bühne in der Effeltricher Mehrzweckhalle. Die Jungs versuchte die Jury mit flotter Musik, anspruchsvollen Tanzschritten, dem einen oder anderen Sportakrobatik-Element, aber auch mit viel nackter Haus zu überzeugen. Der Titel des Tanzes: "Bayern das sama mia". Aufwendig und erwähnenswert die zur Geschichte passenden Kostüme.



Die Ebermannstädter Sahneschnitten, allen voran das Ebermannstädter Faschings-Urgestein Gerhard Fickert hatten sich für ihren Tanz das Motto Feuerwehr ausgesucht und tanzten zuerst passend zum Titel in Feuerwehreinsatzklamotten, später dann im Fitness-Outfit.



Die wohl einfallsreichste Idee für ihren Tanz hatte das Kersbacher Männerballett, welches aus dem gleichnamigen Kinofilm "Jumanji" das Brettspiel "Kersbochi" entwickelte. In der Geschichte, die der Tanz erzählte, mussten die Akteure tatsächlich gegen Wolf und Einhorn und gegen eine große Sturmflut ankämpfen, ähnlich der Handlung des Kinofilms. Das Fazit: Sehr gute Idee, gut umgesetzt und mit einer hervorragenden Choreographie versehen.



Effeltrich, die Gastgeber selbst, starteten mit zwei Tänzen - außer Konkurrenz - einmal mit dem Novum "Mixed-Ballett", wo erstmals in der Geschichte des Vereins Frauen und Männer gemeinsam in einem Tanz auf der Bühne standen, zum zweiten mit dem Männerballett selbst, welches in diesem Jahr unter dem Motto "Pfadfinder" stand.



Das Männerballett aus Hollfeld hatte sich für ihren diesjährigen Tanz das Thema "Hutmacher" ausgesucht, welches auch interessant umgesetzt wurde, denn im Laufe ihrer Aufführung wechselten die Jungs gleich mehrfach die Kopfbedeckungen.



Einen etwas schwächeren Auftritt als in den vergangenen Jahren legten die Gäste aus Aschbach hin, die sich diesmal "Ballermann in Miami Beach" ausgesucht hatten.



Gespannt war das Publikum auf den Titelverteidiger, die Brucker Gashenker, die nach ihrem überragenden Sieg im letzten Jahr die Mission "Titelverteidigung" angingen. Ihre Darbietung stellten sie unter das heimatverbundene Motto "Dahoam is dahoam". Die Tänzer luden das Publikum auf eine Reise durch verschiedene Länder ein. Nach Stationen unter anderem in Russland, Spanien, Las Vegas und Westerland, kam man dann wieder zum Entschluss, dass es in Franken doch am Schönsten ist. Stilecht wurde in jeweils landes- oder ortstypischer Kleidung getanzt.



Am Ende überzeugte das Gesamtpaket die Jury und so reichten am Ende die Punkte für Erlangen Bruck aus um ihre Mission Titelverteidigung erfolgreich zu beenden.



Wie gefährlich solche Tänze sein können, zeigte der Auftritt der Brucker Gashenker, denn bei der Menschenpyramide verlor einer der obenstehenden Tänzer die Balance und fiel rückwärts mehrere Meter auf harten Bühnenboden, verletzte sich aber glücklicherweise nicht. Am Ende war der Jubel über die Titelverteidigung bei den Brucker Gashenkern riesig.