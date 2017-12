Heile Welt für drei Stunden

Nach dem letztjährigen großen Erfolg kamen in diesem Jahr noch mehr Besucher zur Südtiroler Weihnacht in die Jahn-Kulturhalle. Auch wenn Johann von den "Ladinern" den Auftrittsort gleich mehrmals verwechselte und das Publikum von Pforzheim herzlich begrüßte, tat das der festlichen Stimmung keinen Abbruch, sondern sorgte für den einen oder anderen Lacher.



Mit den "Ladinern" stand am Donnerstagabend ein Musikduo auf der Bühne, das spätestens durch seinen Grand-Prix-Sieg mit "Beuge dich nicht vor grauem Haar" zu den musikalischen Größen der Volksmusikszene zählt. Auch diesmal bewiesen die "Ladiner", dass sie ihr Publikum mit ihrem gefühlvollen Gesang, aber auch mit ihrer Ausstrahlung begeistern können. Mit ihren besinnlichen Liedern trafen sie genau mitten ins Herz der Konzertbesucher und das ist ihr Erfolgsrezept.



Zum Konzert-Auftakt sangen sie "Es ist Weihnacht, kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht". Mit nach Forchheim gebracht hatten die "Ladiner" auch noch die stimmgewaltigen Sänger des Kastelruther Männerquartetts, die sich nicht zuletzt durch ihre gemeinsamen Auftritte mit Oswald Sattler inzwischen auch einen Namen in der Volksmusik-Szene gemacht haben. Auch die vier Herren des Kastelruther Männerquartetts trafen mit dem einen oder anderen mitgebrachten Liedgut mitten ins Herz.



Auch beim Männerquartett geht es um die Themen Liebe und Heimatverbundenheit, genauer gesagt singen sie von Frieden, Glück und Harmonie. Genau diese Stimmung verbreiteten auf der Bühne der Jahnhalle und transportieren sie auch zu ihrem Publikum. Zum großen Teil werden Lieder gesungen, die man im Publikum kennt, bei denen die rund 600 Besucher auch immer wieder mitsingen. Egal ob beim schmerzerfüllten Liebeslied "Bajazzo" (Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst?) oder auch beim Ave Maria der Berge.



Auch das gemeinsam gesungene "La Montanara" sorgte nicht nur bei der Anmoderation für ein Raunen im Publikum, sondern im Anschluss an den Auftritt für lang anhaltenden Beifall. Weibliche Gesangsunterstützung bekamen die Ladiner an diesem Abend von Nicol Sutter, der Tochter von "Ladiner" Johann, die mit ihrer eigenen CD den Weg der traditionellen Volksmusik etwas verlassen hat und mehr auf der Schlagerschiene unterwegs ist.



Aber auch sie trifft den Geschmack des Publikums. Sie singt über verliebte Herzen; fragt sich, ob Gott nicht vielleicht die Sonne ist und sorgt mit ihrem Lied vom Glück dafür, dass auch bei ihr der berühmte Funken schnell aufs Publikum übergespringt. Ein besonders emotionaler Höhepunkt des Konzertabends war mit Sicherheit das gemeinsame Lied von Nicol mit Vater Johann und "Ladiner" Otto, in dem es unter dem Titel "Zum letzten Mal an deiner Hand" ums Loslassen der eigenen Kinder geht, wenn sie das Elternhaus verlassen. Beim genaueren Hinschauen, wischte sich so mancher Konzertbesucher eine herabkullernde Träne von der Wange.



Einige der Lieder der Ladiner erzählen von wahren Begebenheiten, wie beispielsweise auch das sakrale Lied "Hilf uns, o Maria", in dem die Johann die Erfahrung verarbeitete, dass ein Wirbelsturm sein Familienhaus in Südtirol zerstört hatte. Der Sänger zeigt sich aber auch dankbar, dass es damals bei Sachschaden blieb.



Während der erste Teil des insgesamt rund dreistündigen Konzertes weltlich und geistlich geprägt war, war der zweite Teil des Abends weihnachtlichen Liedern vorbehalten. Alle Akteure verstanden es einmal mehr, sich mit ihren Songs mitten ins Herz der Besucher zu singen und ihr Publikum wenigstens für drei Stunden in eine Welt voller Frieden, Glück und Harmonie zu entführen.