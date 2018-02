Hausener Gemeinderäte lehnen Sitzungsniederschriften ab

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung ist die Voraussetzung dafür, dass gemeinsam zum Wohl der gesamten Gemeinde gearbeitet wird. In der Gemeinde Hausen ist das Verhältnis zwischen allen Beteiligten sehr angespannt, was sich auch anhand von ganz einfachen Beispielen zeigt, nämlich der Genehmigung der Sitzungsniederschriften.



So stand in der Februar-Sitzung die Beschlussfassung mehrerer Niederschriften an, unter anderem auch der vom 26. Oktober 2017. Gemeinderätin Katja Steinbrenner (CSU) beantragte gleich eine namentliche Abstimmung, welche auch mit 10:2 beschlossen wurde. Steinbrenner zeigte sich verärgert darüber, dass man es bis heute nicht geschafft habe, die angemerkten Änderungen der Gemeinderäte in die Niederschrift mit einzuarbeiten. Sie selbst habe damals eine E-Mail mit verschiedenen Änderungswünschen geschickt, welche nicht berücksichtigt worden seien, kritisierte Steinbrenner. "Jetzt bekommen wir wieder eine Niederschrift vorgelegt, die unsere Änderungswünsche nicht enthält", schob sie hinterher. "Ich fühle mich einfach nicht mehr ernst genommen", meinte die Kommunalpolitikerin.



Auf Konfrontationskurs

So richtig wusste am Ende der Debatte wohl niemand mehr, wer welche Aussage getroffen oder nicht getroffen hatte. Der Vorschlag von Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD), im Nachgang eine Äußerung von Gemeinderätin Anita Dennerlein (SPD) aus der Niederschrift zu streichen, ließ seine Parteikollegin Gerlinde Kraus (SPD) auf die Barrikaden gehen. "Ich glaub', jetzt geht's los, das bleibt schön drinnen", ging Kraus aus Konfrontationskurs.



Katja Steinbrenner machte deutlich, wohin die Reise an diesem Abend gehen würde. "Dann lehnen wir halt die Niederschriften ab", kündigte sie an.



Geschäftsleiter Heinz Meisel machte deutlich, was er von der Diskussion hielt. "Ich verstehe diese Daueraufgeregtheit nicht", sagte Meisel, der sich wehrte: "Ich habe es nur so formuliert, wie ich es verstanden habe."



Ismaier wird sauer

Der CSU-Gemeinderat Franz-Josef Ismaier fügte an, dass ein Sitzungsprotokoll stimmen müsse. Als Geschäftsleiter Meisel versuchte, mit einem "Aber" die Ausführungen von Ismaier zu unterbrechen, wurde dieser sauer. "Jetz' red' ich", schimpfte Ismaiser. Im Endeffekt gehe es hier um eine Änderung von ein paar Pinselstrichen und man sei nicht in der Lage, dies in fast vier Monaten hinzubekommen. Sein Blick wanderte dabei auch in Richtung Bürgermeister Gerd Zimmer.



"Ich leite die Sitzung nur und schreib nicht mit", ging der Gemeindechef in Abwehrhaltung. "Herr Meisel ist derzeit eben stark unter Druck", stellte sich Zimmer schützend vor seinen Geschäftsleiter. Doch genau diese Argumentation ließ wiederum Katja Steinbrenner nicht gelten. Man habe die Änderungswünsche des Gemeinderates dem Geschäftsleiter per E-Mail zukommen lassen. Er hätte es nur ändern müssen. Aber es gehe hier nicht ums Können, sondern ums Wollen, monierte Steinbrenner. "Herr Meisel hat gesagt: Das ändere ich nicht", führte Steinbrenner aus.



Vertrauen erschüttert

Das Vertrauen in diesem Punkt sei erschüttert, auch weil man erfahren habe, dass nicht wie in der Oktober-Sitzung im letzten Jahr die Niederschrift aus dem September wie von Meisel versprochen abgeändert wurde. Man habe damals der Niederschrift unter der Vorgabe zugestimmt, dass die besprochenen Änderungen eingearbeitet würden. Dies sei - wie im Nachgang erfahren - eben nicht passiert. Deswegen wolle sie ab sofort den Sitzungsniederschriften nur noch zustimmen, wenn die geänderte Fassung schwarz auf weiß vorliege.



Auch Gemeinderat Johannes Stadter (JB) schlug in die gleiche Kerbe. Man werde solche Niederschriften solange ablehnen, bis der Inhalt passe. Mit 3:9 Stimmen wurde die Niederschrift von Ende Oktober abgelehnt. Auch die nächste Niederschrift, die vom 7. November, wurde mit 4:8 abgelehnt.



"Ich war beispielsweise gar nicht anwesend, also kann ich auch nichts gesagt haben, wie es in der Niederschrift steht", ärgerte sich Steinbrenner. Auch die Sitzungsniederschrift vom 5. Dezember 2017 wurde mit 4:8 Stimmen abgelehnt. An den Niederschriften vom 19. Dezember und 11. Januar hatte das Gremium nichts auszusetzen. Diese wurden mit 10:1 (mit einer Enthaltung) und 11:1 Stimmen beschlossen.