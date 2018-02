Hausener Gemeinderäte kritisieren die Verwaltung

In der Hausener Gemeinderatssitzung herrschte dicke Luft beim Punkt "Sonstiges, Wünsche und Anfragen". Gemeinderat Georg Brandmeier (UWG) hakte nach, inwieweit die betroffenen Bürger aus der Friedhofstraße mit einer Antwort auf ihre Widersprüche auf die offenbar falschen Beitragsbescheide rechnen könnten.



Nachdem derzeit Geschäftsleiter Heinz Meisel überlastet sei, werde es noch einige Zeit dauern, antwortete Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD). Gemeinderat Johannes Stadter (JB) wollte wissen, wer in der Verwaltung nun für die Bearbeitung der Beitragsbescheide zuständig sei, da die bisherige Mitarbeiterin die Verwaltung verlassen habe. Geschäftsleiter Heinz Meisel sagte, dass es hier noch keine Nachfolgeregelung gebe, deswegen würde er die Sachbearbeitung übernehmen. Gleichzeitig bat er jedoch darum, dass die betroffenen Bürger im Vorfeld von Besuchen in der Verwaltung ihre Anliegen per E-Mail ankündigen, damit er genügend Zeit habe, sich auf die Themen vorzubereiten. Allerdings warb Meisel auch für Geduld.



Gemeinderat Franz-Josef Ismaiser (CSU) wollte wissen, warum im alten Feuerwehrhaus jetzt Heizöl getankt wurde, was mit dem Gebäude nun geschehe. Außerdem würden hier Instandsetzungsmaßnahmen laufen. Bürgermeister Gerd Zimmer sagte, dass er darüber in nichtöffentlichen Sitzung mehr sagen würde.



Zweiter Bürgermeister Bernd Ruppert (CSU) zeigte sich enttäuscht darüber, dass vonseiten der Verwaltung so wenig Kooperation vorhanden sei.



In der letzten Gemeinderatssitzung war vom Rechnungsprüfungsausschuss beanstandet worden, dass die Gemeinderäte keine Haushaltsüberwachungslisten während des Jahres mehr zur Verfügung gestellt bekommen, wie in den letzten zehn Jahren. Die Begründung aus der Verwaltung: zu viel Zeitaufwand.



Inzwischen will Ruppert aber herausgefunden haben, dass die Erstellung solcher Listen mit der entsprechenden Software sehr wohl schnell und unkompliziert erstellt werden könne. "Man kann die Haushaltsüberwachungslisten per Knopfdruck ausdrucken lassen", sagte Ruppert, der beklagte, dass es hier nicht an den Möglichkeiten, sondern nur an der Bereitschaft liege.