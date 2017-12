Hausen will Bürger über Nahwärmenetz informieren

Im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung soll ein möglicher Bedarf abgefragt werden. In der letzten Sitzung in diesem Jahr wurden dem Gemeinderat unter anderem die Ergebnisse eines Energienutzungsplans (ENP) durch einen Mitarbeiter der Gesellschaft Energievision Franken vorgestellt.



Die Untersuchungen haben ergeben, dass ein "Nahwärmenetz auf Basis regenerativer Energien im Gemeindeteil Hausen" durchaus Sinn habe, sagte der Planer. Besonders die Untersuchungen der Wärmedichte für homogene ältere Gebäude aus den 60er und 70er Jahren im Kernbereich von Hausen hätten ergeben, dass die Errichtung sinnvoll sein könnte. Wenn nur 30 Prozent aller möglichen Anwesen an ein solches Netz anschließen würden, könne man wettbewerbsfähige Wärmepreise im Vergleich zu fossilen Energieträgern erzielen.



Sollten von den insgesamt 442 Wohngebäuden alle Eigentümer an ein neues Nahwärmenetz anschließen, würden rund 6800 Meter Hauptleitung benötigt, zeigte der Planer auf. Die Investitionskosten für ein solches Projekt - bei nur 30-prozentiger Anschlussquote - würden sich nach seinen Berechnungen auf rund 4,15 Millionen Euro belaufen. Davon könne man mit einer Förderung von 1,04 Millionen Euro rechnen. Ein weiterer Vorteil wäre ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von 3,1 Millionen Euro.



An Wärmeentstehungskosten werde ein Betrag von durchschnittlich 11,74 Cent je Kilowattstunde fällig, beim genaueren Hinsehen fast die gleichen Kosten wie für den Einkauf von Heizöl. Der finanzielle Vorteil liege darin, dass man die Wärme quasi direkt ins Haus geliefert bekomme, man also auch keine Kosten für die Anschaffung und den Unterhalt einer Heizungsanlage habe.



Der Gemeinderat Roland Garcon (UWG) hielt dem Planer vor, für seine Vergleichsberechnung einen Jahresverbrauch von 2400 Litern Heizöl herangezogen zu haben, was seiner Meinung ziemlich hoch sei. Gemeinderat Herbert Stilkerich (Bürgerforum Wimmelbach) wollte wissen, welche Anschlusskosten denn auf den einzelnen Eigentümer zukommen würden. Außerdem würden für die Anschließer ja auch noch Entsorgungskosten für die bisherige Heizung zukommen, hakte Stilkerich nach.



Waren anfänglich noch 1000 Euro an einmaligen Hausanschlusskosten genannt, revidierte der Planer nach mehreren Nachfragen die Höhe der Einmal-Investition auf 10.000 Euro. Gemeinderätin Gerlinde Kraus (SPD) wollte wissen, ob es denn schon einen möglichen Standort für die Heizzentrale der Hackschnitzelheizung gebe und wer das Nahwärmenetz betreiben solle.



Über einen möglichen Standort werde er sich Gedanken machen, wenn genügend Interesse aus der Bevölkerung vorhanden sei, erklärte der Planer. Als Betreiber müsse nicht unbedingt die Kommune, sondern könne beispielsweise auch eine Genossenschaft oder beispielsweise auch Stadtwerke sein.



Beschlossen hat der Gemeinderat nun, einen Infoabend für Bürger anzubieten, um einen möglichen Bedarf abzufragen. Dann will man über weitere Schritte entscheiden.