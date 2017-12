Hausen verabschiedet Haushalt 2017 mit 11:3 Stimmen

Doch nicht alle Gemeinderäte stimmten dem Haushaltsplanentwurf zu. Drei Gemeinderäte der UWG lehnten den Haushalt unter anderem mit der Begründung ab, dass man nun, nachdem es der Gemeinde wieder finanziell bessergehe, die vor einigen Jahren erhöhten Hebesätze der Grundsteuer wieder - wie damals besprochen - senken hätte können, was aber der vorgelegte Haushalt nicht vorsehe.



Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD) erinnerte in seiner Haushaltsrede daran, dass man, nachdem der erste Entwurf des Haushaltplanes 2017 im Mai abgelehnt worden war, nun den Haushaltsplanentwurf erneut überarbeitet und nun dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt habe. Zimmer dankte vor allem Gemeinderätin Katja Steinbrenner (CSU), die mit dem neuen Hausener Kämmerer Peter Greiner-Fuchs den Haushaltsplan überarbeitet habe. Auch wenn das Jahr 2017 bereits weit fortgeschritten sei, wolle er kurz die Eckdaten des Haushaltes ansprechen, so Zimmer.



Der Verwaltungshaushalt schließe mit 6.018.350 Euro, der Vermögenshaushalt betrage 7.450.522 Euro. Als größte Einnahmen bei den Gemeinschaftssteuern nannte Zimmer die Zuweisungen aus der Einkommensteuer (2.620.500 Euro), die Zuweisungen aus der Umsatzsteuer (46.800 Euro), die Schlüsselzuweisungen mit 543.300 Euro sowie die Einkommensteuersatz/Finanzzuweisungen mit 269.100 Euro. Bei den Realsteuern würden die Grundsteuer A (22.600 Euro), die Grundsteuer B (332.000 Euro), die Gewerbesteuer (500.000 Euro) und die Hundesteuer (12.000 Euro) wichtige Einnahmenpositionen darstellen.



Als eine der größten Ausgabenpositionen schlage die Kreisumlage mit 1.603.670 Euro zu Buche. Bei den geplanten Investitionen würde sich der Ansatz auf 4.656.530 Euro belaufen, wobei die Ausgaben für den Neubau Feuerwehrhaus sowie des Bauhofes mit knapp 2,5 Millionen Euro rund 54 Prozent ausmachen würden, legte Zimmer dar.



Schuldentilgung

Gut vorangekommen sei man in den letzten Jahren mit der Schuldentilgung, erklärte der Rathaus-Chef. Lag der Schuldenstand per 1. Januar 2017 bei rund 837.000 Euro, könne man diesen bis zum Jahresende auf 577.000 Euro senken.



Nun stehen große Investitionen an. Unter anderem würden jetzt die Kosten für eine Sanierung der Mehrzweckhalle vorliegen, die bei rund 7,5 Millionen Euro an geschätzten Baukosten liegt. Aktuell beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 3700 Einwohnern 156 Euro je Bürger.



Abschließend wies Zimmer darauf hin, dass die späte Beschlussfassung der Haushaltssatzung die große Ausnahme bleiben solle. Man befinde sich jetzt in der Planungsphase für das Jahr 2018.



Anschließend wurde der Haushalt mit 11:3 Stimmen beschlossen. Gegen den Haushalt stimmten die UWG-Gemeinderäte Martin Heilmann, Roland Garcon und Herbert Kemeth.