Hausen sucht Pächter für die Sportgaststätte

Die Sportgaststätte grenzt an das Rathaus an und bietet die Möglichkeit, die Bewirtschaftung der an die Wirtschaft angrenzende Mehrzweckhalle zu übernehmen.



Nachdem zum Jahresende 2017 die langjährige Pächterfamilie Schramm die Bewirtschaftung der Sportgaststätte nebst der Mehrzweckhalle aufgegeben hat, ist die Gemeindeverwaltung Hausen bemüht, einen Nachfolgepächter zu finden, damit die Gastwirtschaft auch zukünftig für Veranstaltungen für Vereine und Verbände nutzbar ist.



In der jüngsten Sitzung wollte Gemeinderat Roland Tischer (SPD) wissen, wie der Stand der Pächtersuche sei. Man habe bereits einige Versuche unternommen, jedoch noch ohne Erfolg, erklärte Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD). Er, so Tischer, sei kürzlich in der Pizzeria am Kanal essen gegangen und habe mit dem dortigen Wirt gesprochen, ob er sich nicht vorstellen könne, auch die Sportgaststätte zu übernehmen. Nach anfänglichem Zögern habe der Wirt durchblicken lassen, dass er unter bestimmten Umständen sich vorstellen könnte, die Sportgaststätte zu betreiben. "Du solltest unbedingt in nächster Zeit einmal mit dem Pächter der Pizzeria reden", empfahl Tischer.



Aber genau diese Empfehlung von Zimmers Parteikollegen brachte den Zweiten Bürgermeister Bernd Ruppert (CSU) auf die Palme. "Das haben wir vom Gemeinderat schon vor drei Monaten gesagt, dass der Bürgermeister endlich ein Gespräch mit dem Wirt führen soll", ärgerte sich Ruppert.



"Was ist seitdem passiert? Nichts", hielt er Zimmer vor, der die Vorwürfe aber nicht unkommentiert im Raum stehen lassen wollte und sie zurückwies. Die Hausener Sportgaststätte steht indes seit Jahresende 2017 leer und wartet weiterhin auf einen neuen Pächter.