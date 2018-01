Kinderbetreuung: Hat der Landkreis Forchheim genug Kita-Plätze?

Unterschiedliche Situation in den Kommunen



Immer mehr Kinder im Landkreis werden in Kindertageseinrichtungen betreut. Vor allem die Anzahl der unter Dreijährigen, die in eine Kita gehen, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das geht aus offiziellen Zahlen des bayerischen Landesamts für Statistik hervor.Die Zahl der betreuten Kinder ist innerhalb von fünf Jahren (von 2012 bis 2017) um 519 gestiegen.Besonders deutlich war der Anstieg jedoch in diesem Jahr: Seit März sind rund 200 Kinder dazu gekommen, verrät Martin Hempfling, der Jugendhilfeplaner des Landkreises Forchheim."Verläuft die Belegungsentwicklung analog zu 2017, so sind im Juli circa 4 960 Kinder in Kindertageseinrichtungen im Landkreis", prognostiziert Hempfling. Er betont, dass Kinder während des gesamten Betreuungsjahres aufgenommen werden und somit die höchste Belegung im Juli/August erreicht wird.Auf die Frage, ob der Bedarf in den Gemeinden gedeckt werden kann, gebe es keine einfache Antwort. "Die Situation in den Städten, Märkten und Gemeinden stellt sich zum Teil sehr unterschiedlich dar: "Von Gemeinden in denen der Bedarf gut abgedeckt werden kann, bis hin zu Kommunen, bei denen die Plätze nicht ausreichen." Dies zeige sich insbesondere dadurch, dass in insgesamt neun Gemeinden, darunter auch in der Stadt Forchheim, provisorische Plätze eingerichtet wurden.In der Bamberger Straße betreibt die Stadt Forchheim die Kita "Am Lindenanger" als Übergangslösung. Mehr über den neuen städtischen Kindergarten und ihr "offenes" Pädagogik -Konzept lesen Sie auf inFrankenPLUS Viele Kitas müssten auf die zunehmende Nachfrage mit Überbelegungen reagieren, sagt der Jugendhilfeplaner. Ein großes Problem sei der Mangel an ausgebildeten Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. "Die Attraktivität der erzieherischen Berufe muss deutlich gesteigert werden", meint Hempfling.Die Bedarfsberechnung der Jugendhilfeplanung hat ein Defizit von circa 300 Plätzen für die unter Dreijährigen im Landkreis ergeben. Seit dem 1. August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Bisher sind keine Klagen im Landkreis Forchheim anhängig.