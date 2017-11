Hallerndorfer Pfarrer ehrt seine beiden Mesner

Sie bekamen als Dank und Anerkennung vom Geistlichen ein persönliches Präsent. Allerdings nicht ohne Hintergedanken. "Mit Speck fängt man Mäuse", scherzte Steffel. Er hofft natürlich, dass die beiden noch viele Jahre ihre Ämter in der Pfarrei ausführen werden.



Die beiden Mesner haben gemeinsam mit dem Pfarrer ihren Dienst angetreten, als dieser im September 2007 seine Tätigkeit in der Seelsorgeeinheit "Unterer Aischgrund" aufnahm. Als Mesner

sind sie für die Pfarrkirche St. Sebastian in Hallerndorf und die Wallfahrtskirche Heilig Kreuz am Kreuzberg zuständig.