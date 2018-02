Hallerndorf steht Großes bevor

Wird etwa in Hallerndorf im Jahr 2020 ein großes Fest steigen? Laut den Nachforschungen des Historikers Hans Schaub aus Pautzfeld ist dokumentiert, dass die Ortschaft am 9. Juni 1270 erstmals urkundlich

erwähnt worden ist. Es steht also ein Jubiläum an: 750 Jahre Hallerndorf.

Auf diesen Umstand hat Schaub Hallendorfs Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG) hingewiesen. In seinem jüngst veröffentlichten Buch "Hallerndorf im Blickfeld" über die Aischtal-Ortschaft widmet Schaub ein Kapitel der frühesten Erwähnung Hallerndorfs.

Erleichtert wurde seine Suche nach den Quellen der Ersterwähnung dadurch, dass es in Bayern - und sogar in ganz Deutschland - nur ein Hallerndorf mit der entsprechenden Schreibweise gibt. "Damit bestand keine Gefahr, dass mit der Nennung des Ortsnamens auch eine andere Gemeinde in Betracht gezogen werden müsste", erklärt Schaub.



Aufwendige Recherchen

Erschwert wurde seine Suche indes durch die sprachlichen Veränderungen beim Ortsnamen im Laufe der Jahrhunderte. In einem Kopialbuch - gemeint ist damit eine Abschrift der ursprünglichen Urkunde aus dem 15. Jahrhundert - wird der Name "Haladorff" in Zusammenhang mit dem Patronatsrecht der Herren von Gründlach 1270 erstmals erwähnt.

Das Schriftstück machte Hans

Schaub nach den aufwendigen Recherchen im Bamberger Staatsarchiv ausfindig. Im Rahmen der Kulturreihe "Dialog im Schloss" erläuterte er einem interessierten Publikum von den aufregendsten Erlebnissen bei den Arbeiten zu seinem Buch. Schaub, der Historiker und Schriftsteller, ließ dabei seine Entertainer-Qualitäten aufblitzen. So wurde es ein kurzweiliger Abend mit vielen Anekdoten und der Erläuterung von interessanten Hintergründen und Zusammenhängen.

Im Anschluss an die Buchpräsentation griff Bürgermeister Gunselmann das bevorstehende Jubiläum noch einmal auf. Er fragte in die Runde, ob ein generelles Interesse an einem Fest zur 750-Jahr-Feier bestünde.

Die beiden Trailsdorfer Gemeinderäte Robert Linz und Claudia Kraus berichteten von ihren Erfahrungen bei der 900-Jahr-Feier von Trailsdorf vor neun Jahren. Sie rieten dazu, die Vereine mit ins Boot zu holen. Auch die Kirchengemeinde könnte sich an den Feierlichkeiten Jubiläumsfest beteiligen. Die Anfänge der Pfarrei lassen sich ebenfalls "gesichert bis zum Jahr 1270 zurückverfolgen", so Schaub.

Das traf es sich mehr als gut, dass auch Pfarrer Matthias Steffel im Kreis der interessierten Zuhörer saß. Ein gemeinsames Jubiläumsfest des kirchlichen und weltlichen Hallerndorfs wäre eine runde Sache: "Vielleicht mit Veranstaltungen auf das ganze Jahr verteilt", regte der Gemeindechef Gunselmann an.