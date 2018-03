1 / 1

Bürgermeister Torsten Gunselmann und der Verbandsvorsitzende, Eggolsheims Bürgermeister Claus Schwarzmann, machten am Hochbehälter in Stiebarlimbach die Schieber auf. Von dort wird mittels einer Druckerhöhung das Frischwasser in das höher gelegene Schnaid gepumpt. Foto: Mathias Erlwein