Großeinsatz in Forchheim: Brand in Kartonfabrik - sechs Verletzte, hoher Schaden

Brand in Forchheim: Sechs Arbeiter verletzt, hoher Schaden



Ein Maschinenbrand in einem Fabrikgebäude in Forchheim hat am Mittwochabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst.Wie die Polizei noch in der Nacht mitteilte, geriet gegen 22.00 Uhr in einem Betrieb zur Kartonagen-Herstellung eine Produktionsmaschine in Brand. Rund 140 Einsatzkräfte von Feuerwehr, BRK, THW und Polizei eilten daraufhin zum Brandort.Die Eile war auch geboten, schließlich galt es, eine Ausbreitung der Flammen auf die große Werkshalle zu verhindern. Durch das beherzte und schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Produktionshalle blieb unversehrt.Nach vier Stunden konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Die Feuerwehren hatten den Brand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf die Halle konnte verhindert werden. Der Rauch breitete sich überwiegend im Inneren der Halle aus.Sechs Schichtarbeiter erlitten laut Angaben der Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Schaden an der Produktionsmaschine liegt im sechsstelligen Euro-Bereich.Bezüglich der Brandursache an der Produktionsmaschine hat die Kriminalpolizei in Bamberg die Ermittlungen aufgenommen.